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Собор Паризької Богоматері у вогні: фото і відео, як пожежа зруйнувала Нотр-Дам де Парі
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Собор Паризької Богоматері раптово спалахнув, однак пожежникам вдалось частково загасити вогонь та врятувати основну конструкцію однієї із найвідоміших споруд Франції. Однак пожежа залишила Нотр-Дам де Парі без даху.
У понеділок ввечері стало відомо, що Собор Паризької Богоматері охопив вогонь. Підозрюють, що це трапилось через ремонтні роботи, однак ця інформація не є підтвердженою. Потужна пожежа знищила дах споруди, але основну конструкцію таки вдалось зберегти.
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Місцеві мешканці активно поширюють в мережі моторошні фото палаючого собору, над яким стояв гігантський стовп диму. На щастя, пожежникам близько 5 ранку у вівторок вдалось взяти ситуацію під контроль. За словами глави Франції Еммануеля Макрона, вдалось уникнути найгірших наслідків. До того ж, він пообіцяв, що спільними зусиллями відому архітектурну пам'ятку буде відновлено.
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