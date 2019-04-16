Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Голос країни Вибори президента України 2019

Собор Паризької Богоматері у вогні: фото і відео, як пожежа зруйнувала Нотр-Дам де Парі

  • 83
Як горів Собор Паризької Богоматері - фото 1
Як горів Собор Паризької Богоматері / @Dein_lieb_Kisel

Собор Паризької Богоматері раптово спалахнув, однак пожежникам вдалось частково загасити вогонь та врятувати основну конструкцію однієї із найвідоміших споруд Франції. Однак пожежа залишила Нотр-Дам де Парі без даху.

У понеділок ввечері стало відомо, що Собор Паризької Богоматері охопив вогонь. Підозрюють, що це трапилось через ремонтні роботи, однак ця інформація не є підтвердженою. Потужна пожежа знищила дах споруди, але основну конструкцію таки вдалось зберегти.

І ще: У Німеччині в річці знешкодили бомбу часів Другої світової війни: з'явилося відео

Місцеві мешканці активно поширюють в мережі моторошні фото палаючого собору, над яким стояв гігантський стовп диму. На щастя, пожежникам близько 5 ранку у вівторок вдалось взяти ситуацію під контроль. За словами глави Франції Еммануеля Макрона, вдалось уникнути найгірших наслідків. До того ж, він пообіцяв, що спільними зусиллями відому архітектурну пам'ятку буде відновлено.

Читайте також: Скільки потрібно працювати, щоб заробити на сніданок у різних містах світу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: Анастасія Ломаченко, яка надихнула свого брата на перемогу
  • 14 квітня, 17:25
  • 538
ТЕСТ: Впізнай акторів серіалу Гра престолів на старих фотографіях
  • 12 квітня, 17:30
  • 752
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • Вчора, 08:00
  • 49
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ