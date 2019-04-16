Собор Паризької Богоматері у вогні: фото і відео, як пожежа зруйнувала Нотр-Дам де Парі

Собор Паризької Богоматері раптово спалахнув, однак пожежникам вдалось частково загасити вогонь та врятувати основну конструкцію однієї із найвідоміших споруд Франції. Однак пожежа залишила Нотр-Дам де Парі без даху.

У понеділок ввечері стало відомо, що Собор Паризької Богоматері охопив вогонь. Підозрюють, що це трапилось через ремонтні роботи, однак ця інформація не є підтвердженою. Потужна пожежа знищила дах споруди, але основну конструкцію таки вдалось зберегти.

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Місцеві мешканці активно поширюють в мережі моторошні фото палаючого собору, над яким стояв гігантський стовп диму. На щастя, пожежникам близько 5 ранку у вівторок вдалось взяти ситуацію під контроль. За словами глави Франції Еммануеля Макрона, вдалось уникнути найгірших наслідків. До того ж, він пообіцяв, що спільними зусиллями відому архітектурну пам'ятку буде відновлено.

Today humanity lost a priceless monument. For more than 800 years, it survived revolution, plague and world war. It inspired artists and authors like Victor Hugo and enchanted millions of tourists and today Notre Dame de Paris burns #NotreDameonfire pic.twitter.com/s8Keyk7Qpn — Šaint (@zafaralladarwin) 16 квітня 2019 р.

#NotreDame As an established developed country even the buildings on behalf of the country are not well protected. pic.twitter.com/VhPNsAl4VE — jagger (@jagger10301290) 16 квітня 2019 р.

This week is Holy Week, when millions of Western Christians mark the death and resurrection of Jesus.



But as fire engulfed the Notre Dame cathedral, Catholics across the world reacted in horror and disbelief. https://t.co/rNbuXywn7J pic.twitter.com/hGKBwhR5PN — CNN (@CNN) 16 квітня 2019 р.

This is the moment the spire of Notre Dame collapsed, after a devastating fire destroyed most of the cathedral roof. Latest updates: https://t.co/1tA4soum6n pic.twitter.com/pPrXuKFKYJ — CNN International (@cnni) 16 квітня 2019 р.

It’s past midnight here. The brave firefighters are still dousing Notre-Dame in the water from the Seine. But this feels like a baptism. With fire, comes rebirth. Let the morning bring new hope my cathedral on the river. pic.twitter.com/gdXZtlJGjT — Shiv Malik (@shivmalik) 15 квітня 2019 р.

Notre Dame, Paris, is on fire and it feels like the end of the world. pic.twitter.com/qYYk7ewipq — Shiv Malik (@shivmalik) 15 квітня 2019 р.

The roof is now gone. pic.twitter.com/YVvRaOVPXz — Shiv Malik (@shivmalik) 15 квітня 2019 р.

The left bell tower is on fire. pic.twitter.com/c4RIRItUdx — Shiv Malik (@shivmalik) 15 квітня 2019 р.

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