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Після пожежі у Нотр-Дамі зросли продажі роману Собор Паризької Богоматері

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Твір Собор Паризької Богоматері - фото 1
Твір Собор Паризької Богоматері / art1

Після великої пожежі у Нотр-Дам де Парі продажі роману французького письменника Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" істотно зросли. Твір потрапив в десятку найпопулярніших книг на сайті Amazon.

Так, роман французького письменника Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" став хітом продажів у мережі. Зокрема, на сайті Amazon твір увійшов в ТОП-10 сайту за кількістю продажів. А кишенькове видання книги зайняло третю сходинку серед лідерів.

До теми: Собор Паризької Богоматері ДО і ПІСЛЯ пожежі: фотопорівняння

Також повідомляється про те, що в інтернеті також зріс попит на туристичні путівники та літературу, що розповідає про історію Нотр-Дама де Парі. Щорічно собор відвідують близько 14 мільйонів осіб.

'Собор Паризької Богоматері' став хітом продажів - фото 321783
"Собор Паризької Богоматері" став хітом продажів

Читайте також: Собор Паризької Богоматері: історія та цікаві факти про Нотр-Дам де Парі

Джерело: bfmtv
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