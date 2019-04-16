Собор Паризької Богоматері ДО і ПІСЛЯ пожежі: фотопорівняння

15 квітня 2019 року Нотр-Дам де Парі охопила масштабна пожежа, яка зруйнувала дах та шпиль святині. До вашої уваги фотопорівняння Собору Паризької Богоматері до і після.

Собор Паризької Богоматері (Notre-Dame de Paris) – не лише велична пам'ятка готичної архітектури, а й важлива святиня всього християнського світу. До пожежі 15 квітня в Нотр-Дамі зберігалися справжні реліквії, зокрема – терновий вінець Ісуса.

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Полум'я, яке охопило будівлю, зруйнувало дерев'яний дах собору та шпиль. Це – величезні збитки, однак найгіршого вдалося уникнути. Так, пожежники врятували каркас та стіни Нотр-Даму, а також винесли важливі реліквії: терновий вінець, вівтар, туніку святого Людовіка та кілька картин. На жаль, великі полотна не вціліли – їх знищила пожежа.

Собор Паризької Богоматері, будівництво якого завершилося в XIV столітті, пережив вже не одне лихо, тому ми сподіваємося, що Франція відновить величну пам'ятку.

Щоб зрозуміти масштабність пожежі, ми вирішили порівняти фото ДО і ПІСЛЯ:

Зазначимо, що вогонь у Нотр-Дамі гасили кілька годин. Ліквідувати пожежу вдалося вранці 16 квітня. Точні причини займання будівлі ще не встановлені, але відомо, що в соборі робили ремонт. Розмір заподіяних збитків також не відомий. Прикметно, що президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити храм. Меценати вже пожертвували понад 300 мільйонів євро на реставрацію собору.

До вашої уваги також порівняння фото собору ПІСЛЯ і ДО пожежі:

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