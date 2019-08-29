Як видалити зубний наліт у домашніх умовах: поради експертів

Затверділий зубний наліт не тільки псує усмішку, а й стає причиною таких проблем, як карієс, пародонтоз, гінгівіт. Стоматологи пояснили, як відбувається утворення зубного каменю і як від нього позбутися.

Зубний наліт – вапняні відкладення жовтуватого або коричневого відтінку у вигляді плівки, що з'являється на зубах, язиці, яснах, коронках або зубних протезах. Утворення можуть виникати навіть через кілька годин після чистки зубів і вживання їжі. Слина тільки частково нейтралізує кислоту, що виділяється бактеріями. Кислота здатна розчиняти зубну емаль, якщо не позбутися від шкідливих мікроорганізмів. Це загрожує запальними процесами і кровоточивістю ясен.

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Якщо не позбуватися від зубного нальоту, то він з часом перетворюється на зубний камінь, що веде до механічного пошкодження ясен, виникнення інфекції, пародонтиту та втрати здорових зубів. Фахівці рекомендують, як можна раніше видаляти наліт на зубах.

Це можна зробити за допомогою домашніх процедур і регулярних маніпуляцій для чищення зубів у стоматологічному кабінеті. Після їжі недостатньо простого полоскання порожнини рота: слід дотримуватися правильної техніки чищення зубів. Для цього підійде зубна паста, що містить велику кількість фтору і пірофосфатів. Ефективно засобом очищення проміжків між зубами є зубна нитка.

Користуйтесь зубною ниткою

Наразі у стоматології для видалення зубного каменю використовують ультразвук або лазер. Після необхідних процедур з їх застосуванням проводиться шліфування та полірування зубної емалі за допомогою спеціальних паст. У кінці на зуби наносять фторовмісну емаль для захисту та зміцнення.

Стоматологи не рекомендують позбуватися від проблеми за допомогою ультразвукової чистки особам, які мають у роті протези або імплантанти; хворіють на астму, хронічний бронхіт, а також при схильності до кровотеч.

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