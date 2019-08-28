Ця трендова зубна паста може стати причиною появи карієсу

Стоматологи висловили думку про те, що використання зубних паст з вугіллям і содою може посприяти швидкому розвитку карієсу. Тому вони наполегливо рекомендують не використовувати їх під час догляду за своєю ротовою порожниною.

Серед тих, хто педантично стежить за білизною зубів, останнім часом стали популярні пасти з вугіллям і содою – тренд виник не в останню чергу завдяки соціальним мережам.

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Однак в публікації The Age фахівці констатують: у людей, які з самого початку не мали проблем із зубами, через використання таких паст підвищується чутливість зубів і може навіть розвинутися карієс.

Такі пасти обіцяють вибілювати зуби, але вони працюють як абразив – пігмент, можливо, буде видалений, але постраждає емаль. У разі розвитку ерозії емалі порушитися цілісність зуба і з'явиться карієс, підвищиться чутливість зубів, – заявила доктор Мікаела Чінотті, представник Австралійської асоціації стоматологів.

Зубна паста з вугіллям негативно впливає на здоров'я зубів

Також експерт констатувала, що більшість паст з вугіллям і содою не містять фтору – головний компонент, що захищає зуби. При цьому в них можна знайти канцерогенні сполуки.

Чінотті підкреслила, що такі пасти небезпечно використовувати в щоденному режимі, особливо якщо людина любить солодке і їсть його досить активно. Для зміцнення зубної емалі в регулярному форматі важливо використовувати перш за все пасту з фтором, зауважила експерт.

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