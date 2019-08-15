Чому після чистки зубів треба обов'язково вимити обличчя

Неправильна або недостатня гігієна порожнини рота вкрай погано позначається на стані шкіри. Саме тому після чищення зубів нам слід мити обличчя.

Рот – своєрідні "ворота" у наш організм. Саме тому недостатня гігієна порожнини рота призводить до негативних наслідків для всього тіла. Бактерії з порожнини рота можуть потрапити в кровотік, викликаючи запалення, інфекції і хвороби.

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Треба приділяти достатню кількість часу на чистку зубів, використовувати зубну нитку, не забувати чистити язик і кожні 6 місяців відвідувати стоматолога для профілактичних оглядів, щоб вчасно міняти пломби. Величезне значення має вмивання обличчя після кожного чищення зубів, про що переважна більшість людей навіть не запідозрює.

Завдяки миттю обличчя після чистки зубів можна уникнути так званого перехресного зараження бактеріями з порожнини рота на поверхню шкіри. А це захистить нашу шкіру від різних проблем, включаючи і доволі серйозні.

При надмірно жорсткому натисканні на зубну щітку ви можете серйозно пошкодити не тільки емаль зубів, але і ясна, постійно провокуючи мікротравми.

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