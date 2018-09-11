Як вибрати праску: потужність, паровий удар і покриття підошви

Хороша праска – запорука не лише комфортного прасування, а й того, що ваші улюблені речі не будуть зіпсуті через необережність. Радіо МАКСИМУМ розповість, як вибрати ідеальну праску та на що звернути увагу під час покупки.

Асортимент прасок настільки широкий, що у будь-кого розбіжаться очі, якщо спробувати отак просто піти в магазин і вибрати заміну своїй старій. Причому вони можуть бути як максимально бюджетні, так і такі, за які потрібно буде віддати суму, еквівалентну покупці добротного смартфона. Розберімося, якими бувають праски та на що варто звернути увагу перед покупкою?

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Типи прасок

Ми не будемо зосереджуватися на професійному обладнанні, адже воно коштує шалених грошей. Для побутового використання зверніть увагу на: стандартну праску, з парогенератором, вертикальний відпарювач, а також дорожню праску. Кожен з цих типів має свої особливості та характеристики, про що ми розповімо далі.

Праска Rowenta / myreviewcenter

Звичайна праска – це ергономічні типи прасок, які підходять для щоденного прасування невеликої кількості білизни.

Праска з парогенератором. Цей варіант підійде для тих, хто за один підхід планує прасувати велику кількість одягу. Цьому сприяє потужний паровий удар, а також об'ємний резервуар для води. Щоправда, така праска займає більше місця.

Вертикальний відпарювач. Одразу ж попереджаємо, що більшість вертикальних відпарювачів не можуть розгладити складки на цупких тканинах. Їх краще використовувати для прасування делікатних тканин, а також для того, щоб надати вбранню свіжості.

Дорожня праска. Назва говорить за себе. Таку праску можна брати з собою в подорожі та відрядження, якщо ви хочете, щоб ваше вбрання завжди виглядало ідеально.

На що звернути увагу при виборі праски

Потужність

Просто запам'ятайте, що чим більше електроенергії споживає праска, тим потужнішою вона є, а разом із тим – ефективнішим є процес прасування. Оптимальна потужність 1600-2300 Вт. До слова, якщо у вас стара електромережа – не вибирайте надто потужну праску, щоб не вибивало "пробки".

Підошва – один із найважливіших елементів праски / How to Clean Things

Покриття підошви

Це, мабуть, чи не найважливіший пункт, на який потрібно звернути увагу при виборі праски. По-перше, підошва має не нашкодити вашому одягу. По-друге, вона не має нищитися під час прасування. По-третє, вона повинна рівномірно нагріватися.

Якими бувають підошви прасок?

керамічна (ідеально ковзає по одягу, легко чиститься, але є крихкою);

алюмінієва (швидко нагрівається та остигає, але залишає блиск на тканині);

нержавіюча (легко ковзає, довговічна, але робить праску важкою);

тефлонова (антипригарне покриття та легкість ковзання, але легко царапається);

титанова (ідеально ковзає, міцна та довговічна).

Це основні типи підошви. І, як правило, більшість виробників використовують в основі їх, додаючи спеціальні покриття та напилення, які роблять їхню праску унікальною та впізнаваною.

Вертикальний відпарювач освіжить ваш одяг / Garment Steamer Reviews

Паровий удар

Зараз праскою з відпарюванням нікого не здивуєш. І виробники роблять все можливе для того, щоб зробити паровий удар максимальним (це дозволить використовувати праску замість вертикального відпарювача). До слова, не плутайте постійну пару та паровий удар. Останнє активується за допомогою кнопки для того, щоб розгладити складки на цупкій тканині або попрасувати одяг, до якого не варто притуляти праску. Для повсякденного використання вистачить праски з силою парового удару 70-110 г/хв. Якщо ж ви приділяєте цьому процесу більше часу – беріть потужнішу модель, щоб зекономити час.

Додаткові функції

Хороша праска повинна мати такі функції: сухе прасування одягу (крапля стоп), самоочищення, автовідімкнення, а також можливість вертикально відпарювати одяг.

Парогенератор підійде для великої сім'ї / Tefal Blog

Сухе прасування означає, що на ваше вбрання не будуть потрапляти краплі, які утворюються під час утворення пари. Це дозволить не чекати, поки висохне вбрання після прасування.

Є типи прасок, у яких не потрібно регулювати температуру / Womens Magazine

Самоочищення потрібне для тих, хто буде використовувати звичайну воду під час прасування. Ця функція дозволить видалити накип з праски.

Автовідімкнення – важлива функція для тих, хто постійно переживає через те, чи вимкнув він праску. Ця функція через 30 секунд (у залежності від виробника) вимикає праску в горизонтальному положенні, якщо нею не користувалися, а також через 10 хвилин – у вертикальному положенні.

Вертикальне відпарювання підійде для тих, хто хоче використовувати праску замість відпарювача. Таким чином можна зекономити гроші на покупці двох пристроїв.

Огляд прасок

На українському ринку асортимент прасок шалений, тому ми зупинимося на кількох моделях звичайних прасок, а також на кількох парових системах.

Звичайні праски

Philips GC2145/20

Philips GC2145/20 / rozetka

Класична праска від A-бренду, яка має керамічну підошву, а також оптимальну потужність. Ця модель сподобається кожній господині, яка щодня прасує одяг у невеликій кількості.

Коротко про технічні характеристики:

тип підошви: керамічна;

потужність: 2100 Вт;

постійна пара: 30 г/хв;

паровий удар: 110 г/хв;

додаткові функції: самоочищення, крапля-стоп.

Рекомендована ціна: 949 гривень.

Tefal FV9785E0

Tefal FV9785E0

Потужна праска з пристойним паровим ударом, а також підошвою, яка забезпечить ідеальне ковзання по одягу.

Коротко про технічні характеристики:

тип підошви: керамічна;

потужність: 3000 Вт;

постійна пара: 50 г/хв;

паровий удар: 230 г/хв;

додаткові функції: самоочищення, захист від накипу, автовимкнення.

Рекомендована ціна: 2599 гривень.

Philips Azur Elite GC5036/20

Philips Azur Elite GC5036/20 / e-katalog

Праска, яка сподобається тим, хто так і не навчився виставляти оптимальну температуру для прасування одягу. Функція OptimalTEMP дозволить прасувати різний тип одягу без інтервалів, адже підошва завжди нагрівається до невисокої температури. Цупкі тканини прасуються за допомогою потужного парового удару.

Коротко про технічні характеристики:

тип підошви: керамічна (SteamGlide);

потужність: 3000 Вт;

постійна пара: 70 г/хв;

паровий удар: 260 г/хв;

додаткові функції: самоочищення, захист від накипу, автовимкнення, "розумна" подача пари.

Рекомендована ціна: 3799 гривень.

Rowenta DW 9240

Rowenta DW 9240 / rozetka

Потужна та найдорожча праска французького виробника, яка може похизуватися підошвою з нержавіючої сталі, а також шаленою потужністю.

Коротко про технічні характеристики:

тип підошви: нержавіюча сталь;

потужність: 3100 Вт;

постійна пара: 65 г/хв;

паровий удар: 230 г/хв;

додаткові функції: самоочищення, захист від накипу, автовимкнення.

Рекомендована ціна: 4199 гривень.

Праски з парогенератором

Philips PerfectCare Pure GC7635/30

Philips PerfectCare Pure GC7635/30 / technokot

Базова модель парогенератора від Philips, яка потішить приємною потужністю, а також своєю компактністю. Щоправда, для її використання потрібно купувати спеціальні картриджі.

Коротко про технічні характеристики:

тип підошви: нержавіюча сталь;

потужність: 2400 Вт;

постійна пара: 120 г/хв;

паровий удар: 240 г/хв;

резервуар для води: 1500 мл;

додаткові функції: самоочищення, захист від накипу, автовимкнення, режим енергозбереження.

Рекомендована ціна: 3888 гривень.

Tefal GV6840E0

Tefal GV6840E0 / m

Потужна праска з парогенератором, яка підійде для тих, у кого велика сім'я та є потреба в щоденному прасуванні великої кількості одягу.

Коротко про технічні характеристики:

тип підошви: керамічна;

потужність: 2200 Вт;

постійна пара: 100 г/хв;

паровий удар: 300 г/хв;

резервуар для води: 1400 мл;

додаткові функції: самоочищення, захист від накипу, автовимкнення.

Рекомендована ціна: 5499 гривень.

Ідеальну праску можна вибрати для кожного гаманця та побажань. Головне – не забувати доглядати за цим пристроєм і вибирати правильний режим, щоб не нашкодити вашим улюбленим речам. І щоб прасування приносило вам лише задоволення.

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