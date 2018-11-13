Як вибрати обігрівач: поради, які допоможуть не мерзнути взимку

Офіційно опалювальний сезон в Україні стартує 15 жовтня або тоді, коли середньодобова температура буде досягати позначки +8 протягом трьох діб. Радіо МАКСИМУМ розповість вам про те, як обрати ідеальний обігрівач, щоб не мерзнути холодними ночами.

Який тип обігрівача вибрати?

Існує кілька популярних видів обігрівачів, які можна знайти на українському ринку. Найбільш популярними серед них є тепловентилятори, інфрачервоні обігрівачі, масляні радіатори та конвектори. Звичайно ж, у кожного з цих типів є свої "плюси" та "мінуси".

Актуально: Зима скоро: як утеплити оселю до початку опалювального сезону

Тепловентилятори

Це один із найпростіших і найдоступніших типів обігрівачів для осель. Принцип роботи простий: вентилятор пропускає повітря через нагрівальний елемент, підвищуючи його температуру. Є моделі, в яких можна регулювати потужність, а також вмикати режим обдуву холодним повітрям.

Компактний тепловентилятор / prom

Низька ціна, компактні розміри й універсальність – основні переваги цих типів обігрівачів. Щоправда, активно тепловентилятор обігріває лише ту частину приміщення, в яку направлений потік гарячого повітря.

Плюси:

компактність;

низька ціна;

швидкий нагрів.

Мінуси:

може виділяти неприємні запахи;

шум;

не розрахований на обігрів цілих приміщень.

Ціна на тепловентилятори стартує з 229 гривень.

Інфрачервоний

Він виділяє тепло не обігріваючи повітря, а шляхом випромінювання інфрачервоних хвиль. Електрична енергія, що проходить через спеціальну спіраль, перетворюється на такі хвилі. Вони поширюються приміщенням так, як сонячне проміння, а кут розсіювання залежить від форми обігрівального приладу.

Як працює інфрачервоний обігрівач / e-Katalog

До переваг можна віднести те, що інфрачервоні обігрівачі гріють вас або предмети, на які спрямована їх дія. Ці пристрої підійдуть для тих, хто хоче обігріти ліжко або швидше висушити білизну в холодну пору року, адже приміщення таким обігрівачем складніше обігріти.

Плюси:

економія електроенергії;

швидкість нагрівання.

Мінуси:

висока вартість;

не нагріває приміщення.

Ціна на інфрачервоний обігрівач стартує з 549 гривень.

І ще: Як вибрати зволожувач повітря – поради та огляд найкращих моделей на ринку

Масляний радіатор

Обігрівач конвективного типу. По суті, це радіатор, наповнений мінеральними або синтетична оливами. Всередині розташовується ТЕН, який нагріває теплоносій. Ребра радіатора нагріваються та віддають тепло в приміщення, тим самим охолоджуючи масло.

Масляний радіатор добре нагріває приміщення / Bigl

Плюси:

безшумність;

хороший і рівномірний прогрів приміщення;

відсутність запахів;

приємна ціна.

Мінуси:

прогрів приміщення вимагає достатньо часу;

порівняно великі габарити та вага.

Ціна на масляний радіатор стартує з 749 гривень.

Конвектор

Такі пристрої використовують природний фізичний процес конвекції. Всередині них розташований ТЕН або спіраль з великою площею розсіювання. Вона віддає тепло навколишньому повітрю, яке підіймається. Йому на заміну опускається холодне повітря, яке також нагрівається, і все це відбувається циклічно. Це ж дозволяє рівномірно прогрівати приміщення.

Конвектори також чудово нагрівають повітря / nobo

Плюси:

висока потужність;

приємний цінник;

надійна конструкція.

Мінуси:

тривалий процес прогріву приміщення;

може видавати запахи;

може створювати відчуття сухості шкіри.

Ціна на конвектор стартує з 559 гривень.

Який обігрівач обрати для оселі?

Обігрівач потрібно обирати з огляду на те, де та як ви будете ним користуватися. До прикладу, для альтанки на дачі ідеально підійде інфрачервоний варіант, який буде зігрівати вас і ваших гостей. Натомість для повноцінного обігріву приміщення краще звернути увагу на конвектори або масляні радіатори.

Правильно розрахуйте потужність пристрою. За правилами, на кожен квадратний метр площі має припадати 100 Вт потужності кліматичного обладнання, якщо приміщення утеплене або не межує з неопалюваними кімнатами. Для кутових квартир потужність повинна становити 150 Вт. Щоправда, ці цифри актуальні для опалювального обладнання, яке постійно працює. Обігрівачі ж потрібні для тимчасової підтримки тепла в приміщенні.

Як працює конвектор / js

Для обігрівачів, які використовуються короткочасно з метою швидко прогріти кімнату – потужність повинна бути вищою за розрахункову. Для площі в 10 квадратів оптимальним буде тепловентилятор або ІЧ-обігрівач на 1,5-2 кВт. Вони швидко прогріють навколишні об'єкти, а після вимкнення – тепло ще затримається на недовгий період.

Для постійного використання (на півдня та більше) можна обирати економний обігрівач потужністю до 100 Вт на кожний квадратний метр (за умови, що він допомагає обігріти приміщення) або 150 Вт (якщо він – основний пристрій для нагріву). У такому режимі найкраще працюють масляні радіатори та конвектори. Вони повільніше прогрівають приміщення, але й залишають його теплим надовго, якщо вимкнути пристрій.

Перед тим, як вирушати до магазину або здійснювати інтернет-покупку, визначте для чого вам потрібен обігрівач. Це дозволить не лише зекономити гроші, а й не боятися лютих морозів.

Читайте також: Як вибрати бойлер: поради та огляд найкращих варіантів