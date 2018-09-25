Як вибрати зволожувач повітря – поради та огляд найкращих моделей на ринку

На що звернути увагу при виборі зволожувача повітря

Опалювальний сезон уже не за горами, а це означає, що пора замислюватися над покупкою зволожувача повітря. Цей пристрій дозволить вам дихати чистим повітрям, а також не менше переживати через сезонні захворювання та інфекції.

Зволожувачі повітря вже давно стали невід'ємним атрибутом здорового способу життя як дітей, так і дорослих. Цей пристрій дозволить нормалізувати вологість повітря в умовах міста, щоб ви вдихали якомога менше пилу.

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Оптимальна вологість також дуже важлива для малюків, адже організм дітей надзвичайно гостро реагує на сухе повітря: алергічні висипи, сухість шкіри, застудні захворювання, порушення сну та сльозоточивість – найпопулярніші фактори, які свідчать про те, що у дитячій кімнаті сухе повітря.

Зволожувач повітря підійде для сім'ї з дітьми / fccland

Зволожувачі повітря бувають: паровими, ультразвуковими, традиційними, а також працюють в межах кліматичних комплексів. До вашої уваги короткий огляд кожного з цих типів зволожувачів.

Парові зволожувачі

Цей тип працює за методом "гарячого випаровування". Вода в ньому за допомогою нагрівального елементу перетворюється на пару та підіймається у повітря. Цей же метод можна назвати найбільш продуктивним: він уміє випаровувати до 700 мг вологи на годину та підвищувати вологість повітря до рівня теплого тропічного мікроклімату.

У парові зволожувачі можна додавати ефірні олії / medtehnika

У місткість для води можна заливати також лікувальні трав'яні настої, а також додавати ефірні олії. Це дозволить перетворити зволожувач на інгалятор для лікування органів дихання.

Переваги парового зволожувача:

вам не потрібні додаткові витратні матеріали;

пар абсолютно стерильний;

можна використовувати в лікарняних палатах;

висока продуктивність підвищує вологість повітря на понад 60%.

Недоліки парового зволожувача:

велике енергоспоживання;

якщо відсутній гігростат – можливе перезволоження приміщення;

можливість обпектися парою.

Ультразвукові зволожувачі

Вода всередині пристрою розщеплюється до стану вологої хмари. Таким чином, ваша кімната наповнюється вологою, щільність якої можна збільшити до ефекту вологої завіси. Прилад може підвищити відносну вологість повітря у вашій оселі на понад 60%, тому часто його використовують в оранжереях.

Зволожувачі особливо підійдуть в період опалення / philips

Переваги ультразвукового зволожувача:

мале споживання електроенергії;

низький рівень шуму;

можливість переналаштовувати потік вологого "туману";

Недоліки ультразвукового зволожувача:

термін служби картриджа (близько 3 місяців, якщо він передбачений);

у деяких приладах потрібно використовувати очищену воду.

Традиційні зволожувачі

Принцип роботи полягає в "прогоні" сухого повітря через спеціальні антибактеріальні фільтри та випарник. Завдяки тому, що повітря постійно циркулює (втягується забруднене – виганяється очищене) в кімнаті підтримується оптимальний мікроклімат. Принцип зволоження повітря – природне "холодне випаровування". Також такі прилади оснащені іонізувальними срібними стрижнями для того, щоб очистити воду.

Переваги традиційного зволожувача:

у нічному режимі він працює безшумно;

економічний у споживанні електроенергії.

Кліматичні комплекси

Це багатофункціональні пристрої, які складаються з системи фільтрації повітря, що може похизуватися кількома ступенями. Кліматичні комплекси оснащені Hepa-фільтрами (вони здатні затримувати мікроскопічні часточки пилу, алергени, пилок рослин, а також залишки життєдіяльності пилових кліщів). Також ці комплекси можуть знезаражувати повітря за допомогою спеціальних противірусних й антибактеріальних фільтрів.

Кліматичні комплекси також здатні очищувати повітря / moya gazeta

Переваги кліматичних комплексів:

здатні створювати оптимальний мікроклімат при відносній вологості повітря від 40 до 60%;

працюють тихо;

низький рівень споживання енергії при максимально ефективній роботі;

у деяких моделях застосовуються фільтри, які можна мити;

мають функцію ароматизації;

можна використовувати воду з-під крана.

Недоліки кліматичних комплексів:

ціни відверто "кусаються";

у порівнянні з іншими видами, мають великі габарити;

не здатні підняти рівень вологості повітря на понад 60% (більшість моделей).

На що звернути увагу при виборі зволожувача повітря?

Площа дії. Існують моделі для малих площ – до 20 квадратних метрів. Є й зволожувачі, які здатні ефективно насичувати вологою великі житлові та технічні приміщення до 100 метрів квадратних.

Особливості житла. Бібліотека, кімнатні рослини, дерев'яні меблі, картини, предмети інтер'єру – усі ці особливості варто враховувати при виборі зволожувача повітря.

Функціонал. Деякі пристрої можуть аналізувати якість повітря, знезаражувати його, насичувати негативно зарядженими іонами й ароматизувати.

Цінова політика. Найдоступніші зволожувачі повітря – парові, в яких передбачений лише один режим роботи. Найдорожчими ж уважаються кліматичні комплекси.

Економічність експлуатації. Найбільше електроенергії споживають парові зволожувачі. Всі інші прилади можуть похизуватися низьким рівнем енергоспоживання.

Обслуговування. При виборі пристрою слід заздалегідь поцікавитися: як часто потрібно міняти комплектуючі, і чи потрібно для цього звертатися до авторизованих сервісних центрів.

Огляд зволожувачів повітря

Saturn ST-AH2106

Saturn ST-AH2106 / rozetka

Простенький ультразвуковий зволожувач, який підійде для кімнат площею до 25 квадратних метрів.

Коротко про технічні характеристики:

тип зволожувача: ультразвуковий;

площа: до 25 квадратних метрів;

резервуар для води: 2,3 літра;

споживання електроенергії: 25 Вт;

управління: механічне;

додаткові функції: ароматизація;

особливості: автоматичне вимкнення, гігростат, підсвічування корпусу.

Рекомендована ціна: 589 гривень.

WetAir MH-250

WetAir MH-250 / comfy

Цікавий зовні та потужний зволожувач повітря, який потішить своїм дизайном і можливостями.

Коротко про технічні характеристики:

тип зволожувача: ультразвуковий;

площа: до 35 квадратних метрів;

резервуар для води: 2,6 літра;

споживання електроенергії: 28 Вт;

управління: механічне;

особливості: автоматичне вимкнення, регулювання інтенсивності випаровування.

Рекомендована ціна: 749 гривень.

Gorenje H50DW

Gorenje H50DW / gorenje

Зволожувач повітря від одного з найпопулярніших брендів на українському та європейському ринках.

Коротко про технічні характеристики:

тип зволожувача: ультразвуковий;

площа: до 50 квадратних метрів;

резервуар для води: 5 літрів;

споживання електроенергії: 25 Вт;

управління: сенсорне;

особливості: автоматичне вимкнення, дисплей, таймер.

Рекомендована ціна: 2249 гривень.

Philips Safe & clean HU4803/01

Philips Safe & clean HU4803/01 / philips

Унікальний зволожувач повітря з системою фільтрації повітря. Ідеально підійде для тих, у кого в домі живуть алергіки.

Коротко про технічні характеристики:

тип зволожувача: традиційний (холодний пар);

площа: до 25 квадратних метрів;

резервуар для води: 2 літри;

споживання електроенергії: 60 Вт;

управління: електронне;

додаткові функції: очищення повітря (потрібні додаткові фільтри);

особливості: автоматичне вимкнення, гігростат, дисплей, таймер.

Рекомендована ціна: 3599 гривень.

Над покупкою зволожувача повітря потрібно замислюватися до старту опалювального сезону, адже батареї надзвичайно висушують повітря, що сприяє поширенню хвороботворних мікроорганізмів в оселі.

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