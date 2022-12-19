Як вберегтися від травмування під час ожеледиці: корисні поради

Взимку варто бути особливо уважними на вулиці, адже від цього залежить ваше здоров'я, а інколи й життя. Читайте далі та дізнайтеся, що робити при ожеледиці!

Коли на вулиці ожеледиця, то будьте обачними, щоб не травмуватися. Слизька дорога може перестати бути проблемою, якщо врахувати важливі нюанси: що робити й чого категорично не можна робити.

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Що робити при ожеледиці:

Обирайте взуття з глибоким протектором на підошві

Рухайтеся неквапливо, а ноги розслабте в колінах

Прокладайте свій маршрут тротуарами, які посипані піском чи сіллю

Літні люди повинні мати тростину з гумовим наконечником

Якщо падаєте, то голову притискайте до грудей, а руки – до тулуба

Що НЕ робити при ожеледиці:

Не тримайте руки у кишенях

Уникайте будівель, на яких можуть бути бурульки

Не перебігайте дорогу

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