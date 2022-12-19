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Як вберегтися від травмування під час ожеледиці: корисні поради

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Як вберегтися від травмування під час ожеледиці: корисні поради - фото 1

Взимку варто бути особливо уважними на вулиці, адже від цього залежить ваше здоров'я, а інколи й життя. Читайте далі та дізнайтеся, що робити при ожеледиці!

Коли на вулиці ожеледиця, то будьте обачними, щоб не травмуватися. Слизька дорога може перестати бути проблемою, якщо врахувати важливі нюанси: що робити й чого категорично не можна робити.

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Що робити при ожеледиці:

  • Обирайте взуття з глибоким протектором на підошві
  • Рухайтеся неквапливо, а ноги розслабте в колінах
  • Прокладайте свій маршрут тротуарами, які посипані піском чи сіллю
  • Літні люди повинні мати тростину з гумовим наконечником
  • Якщо падаєте, то голову притискайте до грудей, а руки – до тулуба

Що НЕ робити при ожеледиці:

  • Не тримайте руки у кишенях
  • Уникайте будівель, на яких можуть бути бурульки
  • Не перебігайте дорогу
Як вберегтися від травмування під час ожеледиці: корисні поради - фото 516687

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