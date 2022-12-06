Як уникнути отруєння чадним газом: поради МОЗ

Експерти розповідають, у чому полягає небезпека чадного газу і як можна уберегтися від отруєння ним. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

У МОЗ попереджають, що оксид вуглецю (CO) – це токсичний газ. Більш відомий як чадний газ. Він утворюється, коли відбувається горіння в умовах браку кисню, без кольору, запаху чи смаку. Також він накопичується у приміщеннях. У цьому і полягає важкість його ідентифікації.

І ще: Скільки людей у світі мають імунітет до COVID-19: відповідь ВООЗ

Загальні симптоми ураження чадним газом: головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, запаморочення та сплутаність свідомості.

Як уберегтися від отруєння чадним газом:

Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду

Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади (до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення)

Регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність

У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині

Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні

Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади

Встановить прилад для визначення концентрації чадного газу

Не спалюйте нічого в пічці чи каміні, якщо до них не під'єднана вентиляція

Не використовуйте генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш як 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів. Використовуйте подовжувач потрібної довжини, щоби тримати генератор на безпечній відстані

Чадний газ виділяється під час роботи:

двигунів внутрішнього згоряння автомобілів та суден

дров'яних/газових/вугільних печей

портативних бензинових генераторів

мийних машин

камінів

вугільних грилів

газових водонагрівачів

гасових обігрівачів

тощо

До теми: Чи допомагає кіно боротись зі стресом і сумом: відповідь психологів