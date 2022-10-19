Як уникнути отруєння в сезон грибів: поради медиків

Сезон лісових грибів стартує, а з ним збільшуються шанси і отруєння. Тому розповідаємо, як уникнути такого результату походів по гриби і що робити у таких випадках.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та корисною інформацією для українців. Оскільки стартував сезон збирання лісових грибів, то і тема харчових отруєнь є актуальною. Тому медики пояснили, як їх уникнути та що робити, якщо інтоксикація все ж трапилась.

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Найпоширенішою причиною отруєнь є те, що доволі складно визначити, чи гриб їстівний, чи ні. Всього в Україні налічується до 550 видів, які можна готувати, а от отруйних близько 2 тисяч.

"Єдиного правила, яке б допомогло на 100% безпечно розрізняти їстівні гриби, немає. Надійний спосіб повністю убезпечити себе – взагалі відмовитися від вживання грибів, вирощених не промисловим способом. Дикі гриби не можна вживати маленьким дітям, літнім людям, вагітним та жінкам, що годують грудьми", – наголошують у МОЗ.

Ознаки отруєння грибами

Також причиною отруєнь є неправильне приготування їстівних грибів. Несвіжі та перезрілі накопичують токсини через розклад білків, а також можуть містити паразитів.

Очищення чи приготування грибів не знешкоджує токсини!

Симптоми отруєння грибами:

Різний біль у животі

Діарея

Блювота

Рясне слиновиділення

Галюцинації, порушення свідомості та зору

Судоми

Симптоми можуть проявлятись і через 20 хвилин, і через кілька годин після трапези з грибами. Тому важливо одразу звернутись до лікаря, якщо вони у вас з'явились. Зволікання та самолікування може завершитись фатально.

Що робити при отруєнні грибами

Що робити при отруєнні грибами?

Телефонувати до "швидкої" за номером 103;

Спробувати викликати блювання;

Промити шлунок теплою водою;

Стежити за водно-сольовим балансом, бо діарея та блювання передусім небезпечні ризиком швидкого зневоднення. Якщо доступу до аптечних засобів нема, постійно пийте розчин води, солі та цукру.

Прийняти сорбенти.

Після появи симптомів не можна вживати молочні та кисломолочні продукти, алкоголь, оскільки вони прискорюють потрапляння токсинів у кров.

"Рекомендуємо також обов’язково зберегти залишки грибів або приготованих із них страв, аби прискорити лабораторну діагностику отруєння і призначення лікування", – підсумували експерти.

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