На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
- 3
У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про гриби. Цей смаколик частий гість на кухні, а от чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірмо це разом!
Наприкінці весни розпочинається смачний грибний сезон! Ці дарунки природи вже стали частиною української кухні й важко уявити смачні страви без грибів.
І ще: Скріншот, хештег, контент: 25 сленгових слів, які можна сказати українською
Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших грибів українською!
- Неправильно: вешенка, вішенка (це з російської)
- Українською: глива
Гливи нагадують м'ясо, тож найкраще їх смажити. Поєднуйте їх з цибулею, капустою, горохом чи сметаною. Або ж з декількома інгредієнтам одночасно.
- Неправильно: масльонок, маслята (це з російської)
- Українською: маслюк
Зауважте, що маслюки забруднюють руки, коли ви їх збираєте або чистите. Маслюки можна заморозити, засолити, замаринувати, посмажити, тушкувати чи зварити суп.
- Неправильно: шампіньйон
- Українською: печериця
Печериці – найпоширеніші гриби, які є у кожному супермаркеті. Найкраще їх засмажити разом з картоплею, додати до тушкованих страв чи супів.
- Неправильно: підосиновик (це з російської)
- Українською: підосичник
Поціновувачі підосичників люблять їх маринувати. У лісі ви їх легко впізнаєте, адже у них помаранчевий, червоний чи коричневий капелюшок та досить кремезна і товста ніжка.
- Неправильно: півник
- Українською: лисичка
Тушковані у сметані лисички – справжній делікатес. Ще одна смакота – це смажені лисички з часником у вершковому маслі.
До теми: Отчина, барза, хез, сланечнік: як звучать українські слова мовами країн-сусідів
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
17:46Гороскоп на 25 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:18Samsung, посунься: екран OnePlus 9 Pro визнали найкращим серед смартфонів
-
16:47Кайя Гербер зніметься у 10 сезоні Американської історії жахів
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:49У Дубаї продали найбільшу у світі картину за шалену суму
-
15:24Хітова гра Watch Dogs Legion тимчасово стане безплатною: як отримати
-
14:50У венеціанський гранд-канал повернулися дельфіни: цього разу вже точно
-
14:23Від твітів до діла: Tesla можна буде придбати за біткойни
-
13:51Популярний серед українців курорт назвали столицею секс-туризму
-
13:23Американець зняв проліт у боулінгу з дрона одним кадром: ним зацікавився Голлівуд (відео)
-
13:00Перелік, які аналізи та обстеження потрібно проходити жінкам щорічно
-
12:46Lego випустить разом з NASA деталізований набір Space Shuttle Discovery: фото та відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
11:49Розкішна Діта фон Тіз засвітила груди у прозорій білизні: еротичне фото
-
11:17Архітектори показали план мегаполісу на Марсі: відео
-
10:50Що буде, якщо кожен день їсти попкорн: усі ПЛЮСИ та МІНУСИ
-
10:27У мережі показали, як виглядає Київ з найвищого хмарочоса України: вражаючі фото
-
09:47Полотно Бенксі пустили з молотка за десятки мільйонів доларів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
08:50Наче Том і Джері: 5 порад від психолога парам, які постійно сваряться
-
08:26Дослідники з'ясували, як рівень тестостерону впливає на щедрість чоловіків
-
07:55В Україні помітили розкішне американське авто 70-х: фотофакт
-
18:15Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською
-
16:19Як змінювалася найсексуальніша юна індіанка Келлі Гейл: фото 18+
-
12:15Хатіко, Колетт, Монстр та інші: як насправді виглядають герої біографічних фільмів у житті
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня
-
07:30Як зробити кожен ранок добрим: п'ять простих кроків
- 23 березня
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі