Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про гриби. Цей смаколик частий гість на кухні, а от чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірмо це разом!

Наприкінці весни розпочинається смачний грибний сезон! Ці дарунки природи вже стали частиною української кухні й важко уявити смачні страви без грибів.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших грибів українською!

Неправильно: вешенка, вішенка (це з російської)

Українською: глива

Гливи нагадують м'ясо, тож найкраще їх смажити. Поєднуйте їх з цибулею, капустою, горохом чи сметаною. Або ж з декількома інгредієнтам одночасно.

Неправильно: масльонок, маслята (це з російської)

Українською: маслюк

Зауважте, що маслюки забруднюють руки, коли ви їх збираєте або чистите. Маслюки можна заморозити, засолити, замаринувати, посмажити, тушкувати чи зварити суп.

Неправильно: шампіньйон

Українською: печериця

Печериці – найпоширеніші гриби, які є у кожному супермаркеті. Найкраще їх засмажити разом з картоплею, додати до тушкованих страв чи супів.

Неправильно: підосиновик (це з російської)

Українською: підосичник

Поціновувачі підосичників люблять їх маринувати. У лісі ви їх легко впізнаєте, адже у них помаранчевий, червоний чи коричневий капелюшок та досить кремезна і товста ніжка.

Неправильно: півник

Українською: лисичка

Тушковані у сметані лисички – справжній делікатес. Ще одна смакота – це смажені лисички з часником у вершковому маслі.

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