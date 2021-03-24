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Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською

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гриби українською - фото 1
гриби українською

У нашій постійній рубриці "Говори красиво" ми готуємо для вас цікавинки з української мови. Сьогодні на черзі розмова про гриби. Цей смаколик частий гість на кухні, а от чи правильно ми вимовляємо їхні назви? Перевірмо це разом!

Наприкінці весни розпочинається смачний грибний сезон! Ці дарунки природи вже стали частиною української кухні й важко уявити смачні страви без грибів.

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Нумо перевіримо, чи знаєте ви правильні назви найпоширеніших грибів українською!

  • Неправильно: вешенка, вішенка (це з російської)
  • Українською: глива

Гливи нагадують м'ясо, тож найкраще їх смажити. Поєднуйте їх з цибулею, капустою, горохом чи сметаною. Або ж з декількома інгредієнтам одночасно.

Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською - фото 452787
  • Неправильно: масльонок, маслята (це з російської)
  • Українською: маслюк

Зауважте, що маслюки забруднюють руки, коли ви їх збираєте або чистите. Маслюки можна заморозити, засолити, замаринувати, посмажити, тушкувати чи зварити суп.

Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською - фото 452790
  • Неправильно: шампіньйон
  • Українською: печериця

Печериці – найпоширеніші гриби, які є у кожному супермаркеті. Найкраще їх засмажити разом з картоплею, додати до тушкованих страв чи супів.

Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською - фото 452789
  • Неправильно: підосиновик (це з російської)
  • Українською: підосичник

Поціновувачі підосичників люблять їх маринувати. У лісі ви їх легко впізнаєте, адже у них помаранчевий, червоний чи коричневий капелюшок та досить кремезна і товста ніжка.

Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською - фото 452788
  • Неправильно: півник
  • Українською: лисичка

Тушковані у сметані лисички – справжній делікатес. Ще одна смакота – це смажені лисички з часником у вершковому маслі.

Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською - фото 452791
Не шампіньйон і не підосиновик: правильні назви улюблених грибів українською - фото 452774

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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