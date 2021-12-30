У МОЗ розповіли, як безпечно відсвяткувати Новий рік та не захворіти на коронавірус

У період новорічно-різдвяних свят значно зростає ризик заразитися коронавірусом, адже ледь не кожна сім'я має у планах піти у гості до друзів чи родини. Крім цього, на святкових локаціях очікується велике скупчення людей. Тож саме час нагадати протиепідемічні правила.

Звісно, коронавірус – не привід скасовувати новорічні свята, проте важливо памятати про деякі основні правила та дотримуватися їх. У МОЗ розповіли українцям, як відсвяткувати безпечно та не захворіти.

І ще: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

Основні протиепідемічні правила

Правильно носіть маску у громадських місцях (рот та ніс повинні бути прикритими);

Регулярно мийте руки;

Дотримуйтесь фізичної дистанції у 1,5-2 метри;

Провітрюйте приміщення;

Уникайте великого скупчення людей;

Якщо ви не дуже добре почуваєтеся, то залишайтеся вдома і не наражайте на небезпеку власне здоров'я і здоров'я оточуючих.

Важливо! При появі перших симптомів гострого респіраторного захворювання обов'язково зверніться до сімейного лікаря та зробіть тест на COVID-19.

Як зробити свято максимально безпечним

Обмежтеся без масових вечірок – лише рідні та близькі.

Варто подумати про святкування на відкритому повітрі з дотриманням дистанції, якщо є така можливість.

Якщо ви святкуєте у закритому приміщенні, регулярно робіть провітрювання.

Щоб мінімізувати соціальні контакти, проведіть онлайн-шопінг.

Якщо ви належите до категорії людей з ризиком важкого COVID-19 або не вакцинувалися – відкладіть необов'язкові подорожі.

У разі будь-яких поїздок дотримуйтесь усіх протиепідемічних правил.

Читайте також: Дослідники назвали найнебезпечніші місця в автобусі в умовах пандемії COVID-19