Як правильно загадати бажання у новорічну ніч: інструкція

Усі ми загадуємо бажання на Новий рік. Виявляється, не все так просто: зробити це треба правильно, щоб воно здійснилося.

Психотерапевт Ірина Маноха розповіла, про що слід знати, перш ніж просити бажане у Нового року.

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Згідно зі словами фахівця, чим більше людина мріє, тим більше її картинка візуалізується. Тут важливо розуміти, що чим чіткіше ви будете знати, чого саме хочете, тим простіше ви зможете це отримати. Є такий популярний ритуал, коли ми пишемо бажання на папері, потім підпалюємо його і кидаємо в келих з ігристим напоєм, щоб випити. Експерт каже, що така дія може залучити позитивну енергетику. Також Ірина зазначає, якщо ви хочете щастя і достатку, треба чітко уявляти, що робить вас щасливим.

Наприклад, "Я хочу знайти свою другу половинку / вийти заміж / одружитися". Тільки з таким підходом ви будете розуміти, яка мрія у вас є, і кожен день будете рухатися до її здійснення. "Якщо це стосується нового авто, то недостатньо тільки відкладати певні суми, слід дізнаватися якомога більше інформації про нього", – сказала експертка. Перешкодою на шляху до здійснення бажаного може стати образа на когось, тому важливо навчитися прощати.

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