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війна

Як турбуватись про себе під час війни: поради для людей з серцево-судинними захворюваннями

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Як потурбуватись про своє серце під час війни - фото 1
Як потурбуватись про своє серце під час війни / Pin Adventure Map on Unsplash

Через вторгнення російських окупантів українці перебувають у стані постійного стресу. І це може призводити до загострення хронічних серцево-судинних хвороб, тому медики зібрали ключові поради для людей у зоні ризику.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців і під час війни. Цього разу фахівці розповіли, як потурбуватись про себе, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання.

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Війна змушує людей відчувати постійний стрес, а це серйозно позначає на роботі всього організму.

Як потурбуватись про своє серце під час війни:

  • Залишайте на зв'язку зі своїм лікарем;
  • Контролюйте свій загальний стан і тиск;
  • Продовжуйте приймати препарати, які вам виписав лікар;
  • Ведіть здоровий та активний спосіб життя;
  • Контролюйте запаси ліків, щоб вчасно отримати рецепт.
Як турбуватись про себе під час війни: поради для людей з серцево-судинними захворюваннями - фото 502072

Також у МОЗ нагадали, у яких випадках людям з серцево-судинними захворюваннями потрібно негайно звернутись до медиків:

Як турбуватись про себе під час війни: поради для людей з серцево-судинними захворюваннями - фото 502073

Також нагадуємо, що українці можуть отримати безплатну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безплатним номером 0 800 60 20 19. Будьте уважними до свого здоров’я та бережіть себе! – наголошують фахівці.

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