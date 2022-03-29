Як турбуватись про себе під час війни: поради для людей з серцево-судинними захворюваннями

Як потурбуватись про своє серце під час війни / Pin Adventure Map on Unsplash

Через вторгнення російських окупантів українці перебувають у стані постійного стресу. І це може призводити до загострення хронічних серцево-судинних хвороб, тому медики зібрали ключові поради для людей у зоні ризику.

У МОЗ продовжують ділитись важливою та актуальною інформацією для українців і під час війни. Цього разу фахівці розповіли, як потурбуватись про себе, якщо ви маєте серцево-судинні захворювання.

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Війна змушує людей відчувати постійний стрес, а це серйозно позначає на роботі всього організму.

Як потурбуватись про своє серце під час війни:

Залишайте на зв'язку зі своїм лікарем;

Контролюйте свій загальний стан і тиск;

Продовжуйте приймати препарати, які вам виписав лікар;

Ведіть здоровий та активний спосіб життя;

Контролюйте запаси ліків, щоб вчасно отримати рецепт.

Також у МОЗ нагадали, у яких випадках людям з серцево-судинними захворюваннями потрібно негайно звернутись до медиків:

Також нагадуємо, що українці можуть отримати безплатну медичну консультацію через контакт-центр МОЗ за єдиним безплатним номером 0 800 60 20 19. Будьте уважними до свого здоров’я та бережіть себе! – наголошують фахівці.

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