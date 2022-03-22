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війна

Як викликати швидку допомогу, якщо немає мобільного зв'язку

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Як викликати швидку допомогу, якщо немає мобільного зв'язку - фото 1

Через злочинні військові дій окупантів у деяких містах України мобільний зв'язок відсутній або ж працює з перебоями. Розповідаємо, що робити, якщо негайно потрібно викликати швидку медичну допомогу, а покриття немає.

Так, у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я дали інструкції українцям, які не можуть викликати "швидку" через відсутність мобільного зв'язку чи інтернету.

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Як викликати "швидку", якщо немає зв'язку

  • скористайтеся стаціонарним телефоном;
  • напишіть в одному з месенджерів: Viber, WhatsApp, Telegram та інших;
  • подайте заявку у чаті на сайті МОЗ.
  • використайте свій мобільний телефон як рацію – для цього встановіть одну з таких програм: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

За відсутності зв'язку та доступу до інтернету рекомендується по можливості переміститися до будинків, обладнаних телефонним та/або радіозв'язком. Наприклад, це органи місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділи поліції та інші, – йдеться у повідомленні.

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