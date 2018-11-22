Як тестують смартфони Samsung перед стартом продажів

Після гучного інциденту з вибухаючими смартфонами Galaxy Note 7 у 2016 році, компанія Samsung перевіряє свої пристрої на безпеку з особливою ретельністю.

Наприклад, акумулятори проходять восьмиступеневе тестування, під час якого вони вивчаються як візуально, так і за допомогою спеціального обладнання. Як виявилося, перевірка на безпеку і надійність цим не обмежується – перед виходом у продаж пристрої проходять додаткові 7 випробувань.

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Лабораторія з тестування смартфонів Galaxy S і Galaxy Note розташована у південнокорейському місті Сувон. Його співробітники ретельно вивчають реакцію пристроїв на різні навантаження, які можуть надати на них вплив під час повсякденного використання. При виявленні несправності на кшталт слабкої ділянки корпусу або надмірного нагріву, тестові варіанти смартфонів відправляються на доопрацювання. Відділ продовжує роботу навіть після виходу пристрою у продаж, щоб вчасно досліджувати та виправляти помилки.

Тестування камер

Співробітники лабораторії мають обладнання для імітації різного типу освітлення: сонячного світла, неонових вогнів, сутінків і так далі. Тестування всередині приміщення гарантує, що світло не буде спотворене зовнішніми факторами. Змінюючи умови, дослідники фотографують різні об'єкти й оцінюють якість фотографій. Правильність роботи камер перевіряється за допомогою спеціального програмного забезпечення, яке вивчає характеристики зроблених кадрів.

Тестування звуку

Протягом усього періоду роботи смартфони видають мелодії дзвінка, програють музику та дозволяють чути телефонного співрозмовника. Щоб упевнитися у достатній гучності та чіткості звуку, співробітники тестують пристрої у двох камерах. У першій повністю нейтралізоване відлуння – так експерти оцінюють чистоту звуку. У другій відтворюються реальні умови використання: утримання пристрою біля вуха, увімкнення гучного зв'язку та використання навушників. Таким чином співробітники перевіряють, наскільки добре буде чутно власника гаджета та співрозмовника.

Тестування температури

Смартфони часом виконують дуже вимогливі до ресурсів завдання, які нагрівають їх внутрішнє оснащення. Щоб не допустити перегріву, співробітники спеціально запускають вимогливі ігри та програми, а також стежать за температурою пристрою через теплові камери. При виявленні надмірного нагрівання у якій-небудь ділянці корпусу, пристрій відправляється на доопрацювання.

Тест на міцність

В лабораторії є спеціальний відділ, де смартфони скидаються на різні поверхні з різної висоти. Процес знімається на відео з високою частотою кадрів – так фахівці бачать, під яким кутом найчастіше падають пристрої. Виходячи з цих даних придумуються різні способи захисту від пошкоджень.

Тестування на зносостійкість

Деякі люди не міняють смартфон по кілька років, тому важливо, щоб пристрої були стійкими до зношування. Ступінь надійності перевіряється під час повторюваних дій: натискань на екран, відкриттів лотка для sim-карт і використання роз'ємів. Також пристрої перевіряються на стійкість до тиску, який чиниться на корпус у задній кишені джинсів.

Тестування на захист від води

Щоб дізнатися, наскільки добре пристрій захищений від вологи, дослідники відтворюють умови дощу та занурення на різну глибину. Наприклад, щоб отримати ступінь захисту IPX8, апарат повинен вціліти після 30-хвилинного занурення на глибину 1,5 метра. Гаджети на кшталт Galaxy Watch призначені для носіння під час плавання, тому проходять додатковий тест на стійкість до різного атмосферного тиску.

Тестування на екологічність

Пристрої Samsung використовуються у всьому світі, в різних кліматичних умовах. Саме тому важливо, щоб вони не завдавали шкоди навколишньому середовищу та працювали як при плюсовій, так і при мінусовій температурі. Різні теплові умови відтворюються всередині спеціальних камер, в які співробітники просовують руки та перевіряють працездатність пристроїв.

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