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Samsung Exynos 9820 – новий топовий мобільний процесор
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Компанія Samsung анонсувала флагманський мобільний чипсет Exynos 9820. Крім нового техпроцесу та продуктивного відеоядра, новинка отримала підтримку великого числа камер, можливість запису відео у надвисокій роздільній здатності та вбудовану технологію безпечного зберігання інформації.
"У міру того, як популярність функцій і сервісів, що використовують технології штучного інтелекту, росте, а сфера їх застосування у мобільних пристроях безперервно розширюється, підвищуються і вимоги до обчислювальної потужності процесорів, – сказав віце-президент з маркетингу System LSI Samsung Electronics Бен Гур. – Інтелектуальні можливості процесора Exynos 9 Series 9820, що забезпечуються завдяки інтегрованому нейронному модулю, енергоефективним модифікованим ядрам у складі CPU, 2-гігабітному інтегрованому LTE модему та поліпшеним мультимедійним можливостям, відкривають перед мобільними пристроями нові горизонти можливостей обробки додатків на базі штучного інтелекту".
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Центральний процесор складається з трьох кластерів: два фірмових ядра четвертого покоління, два Cortex-A75 і чотири енергоефективних Cortex-A55. Перехід на 8-нм технологію виготовлення дозволив новинці стати швидшою за 10-нм попередника на 20% в одноядерних завданнях і на 15% – в багатоядерних. Загальний приріст продуктивності, згідно із заявою Samsung, склав 40% при знизився, на 10% енергоспоживанні.
За графіком відповідає GPU Mali-G76 MP12 – за заявою виробника, новий відеочип став на 40% ефективнішим у порівнянні з Mali-G72 MP18, що працює у парі з CPU Exynos 9810, споживаючи при цьому на 35% менше енергії. Виділений блок нейронних обчислень (NPU) покликаний прискорити роботу алгоритмів штучного інтелекту майже у сім разів щодо попередньої моделі. Чипсет підтримує роботу з флеш-пам'яттю UFS 2.1/3.0.
Вбудований процесор обробки зображень допускає установку у смартфон до п'яти камер, включаючи одну інфрачервону для розпізнавання обличчя, з роздільною здатністю до 22 Мп для одиночних сенсорів, і до 16 Мп для подвійних.
У число інших мультимедійних можливостей Exynos 9820 входить підтримка 4K-дисплеїв і зйомка відео у 8K на швидкості до 30 кадрів на секунду (або в 4K при 120 кадрах на секунду). До списку вбудованих кодеків увійшли HEVC, H.264 і VP9. Можливості бездротового зв'язку представлені стандартом LTE Cat. 20 з максимальною швидкістю завантаження до 2 Гбіт/с. Exynos 9820 отримав мультиформатний кодек (MFC) з підтримкою кодування та декодування відео у форматі 4K UHD з частотою 150 кадрів на секунду.
Масовий випуск нового процесора почнеться вже наприкінці 2018 року. Очікується, що першим пристроєм на базі Exynos 9820 стане Samsung Galaxy S10, який імовірно буде представлений у лютому 2019 року.
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