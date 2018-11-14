Samsung Exynos 9820 – новий топовий мобільний процесор

Компанія Samsung анонсувала флагманський мобільний чипсет Exynos 9820. Крім нового техпроцесу та продуктивного відеоядра, новинка отримала підтримку великого числа камер, можливість запису відео у надвисокій роздільній здатності та вбудовану технологію безпечного зберігання інформації.

"У міру того, як популярність функцій і сервісів, що використовують технології штучного інтелекту, росте, а сфера їх застосування у мобільних пристроях безперервно розширюється, підвищуються і вимоги до обчислювальної потужності процесорів, – сказав віце-президент з маркетингу System LSI Samsung Electronics Бен Гур. – Інтелектуальні можливості процесора Exynos 9 Series 9820, що забезпечуються завдяки інтегрованому нейронному модулю, енергоефективним модифікованим ядрам у складі CPU, 2-гігабітному інтегрованому LTE модему та поліпшеним мультимедійним можливостям, відкривають перед мобільними пристроями нові горизонти можливостей обробки додатків на базі штучного інтелекту".

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Центральний процесор складається з трьох кластерів: два фірмових ядра четвертого покоління, два Cortex-A75 і чотири енергоефективних Cortex-A55. Перехід на 8-нм технологію виготовлення дозволив новинці стати швидшою за 10-нм попередника на 20% в одноядерних завданнях і на 15% – в багатоядерних. Загальний приріст продуктивності, згідно із заявою Samsung, склав 40% при знизився, на 10% енергоспоживанні.

Samsung Exynos 9820

За графіком відповідає GPU Mali-G76 MP12 – за заявою виробника, новий відеочип став на 40% ефективнішим у порівнянні з Mali-G72 MP18, що працює у парі з CPU Exynos 9810, споживаючи при цьому на 35% менше енергії. Виділений блок нейронних обчислень (NPU) покликаний прискорити роботу алгоритмів штучного інтелекту майже у сім разів щодо попередньої моделі. Чипсет підтримує роботу з флеш-пам'яттю UFS 2.1/3.0.

Samsung Exynos 9820

Вбудований процесор обробки зображень допускає установку у смартфон до п'яти камер, включаючи одну інфрачервону для розпізнавання обличчя, з роздільною здатністю до 22 Мп для одиночних сенсорів, і до 16 Мп для подвійних.

У число інших мультимедійних можливостей Exynos 9820 входить підтримка 4K-дисплеїв і зйомка відео у 8K на швидкості до 30 кадрів на секунду (або в 4K при 120 кадрах на секунду). До списку вбудованих кодеків увійшли HEVC, H.264 і VP9. Можливості бездротового зв'язку представлені стандартом LTE Cat. 20 з максимальною швидкістю завантаження до 2 Гбіт/с. Exynos 9820 отримав мультиформатний кодек (MFC) з підтримкою кодування та декодування відео у форматі 4K UHD з частотою 150 кадрів на секунду.

Samsung Exynos 9820

Масовий випуск нового процесора почнеться вже наприкінці 2018 року. Очікується, що першим пристроєм на базі Exynos 9820 стане Samsung Galaxy S10, який імовірно буде представлений у лютому 2019 року.

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