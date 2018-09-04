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Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
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Сушені гриби – одна з найпопулярніших заготовок українських господинь на зиму. Як правильно сушити гриби та що потрібно зробити для того, щоб зекономити час розповість Радіо МАКСИМУМ.
Одразу ж зазначимо, що не всі гриби можна засушувати. Є такі, які краще готувати або консервувати. Ми ж розповімо, які гриби можна сушити та як це зробити в домашніх умовах без надмірних зусиль.
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Сушка – мабуть, найвдаліший спосіб заготівлі грибів на зиму, і не тільки. Вони не лише зберігають свої корисні властивості, а й набувають більш насиченого аромату, який чудово довершить ваші перші страви, підливи та соуси.
Які гриби підходять для засушування?
Гриби поділяються на трубчасті, пластинчасті, лисичкові, сумчасті та трутовики.
Найкраще для засушування підійдуть:
- білі гриби;
- підосовики;
- підберезники;
- маслюки;
- моховики;
- дубовики;
- опеньки;
- печериці;
- лисички.
Як підготувати гриби до сушки
Досвідчені грибники не миють гриби перед сушкою. Просто витріть їх м'якою зволоженою ганчіркою. Це дозволить зберегти максимум корисних властивостей. Вибирайте гриби міцні, пружні та без ушкоджень.
У опеньків, лисичок і маслюків, як правило, відрізають ніжки.
Якщо ви плануєте сушити цілі гриби – сортуйте їх по розміру, щоб вони просушилися рівномірно. Стосовно шматків, то вони також мають бути однаковими. Якщо ви нарізаєте гриби плястерками – сушіть їх відразу, щоб зберігся їхній колір і аромат.
Способи сушки грибів у домашніх умовах
На сонці
Просто неба гриби сушать в сонячну спекотну погоду близько тижня. Можна просто нанизати гриби на нитку та повісити на сонці. Постарайтесь розвісити їх так, щоб гриби були на певній відстані. Щоб на них не сідали мухи – накрийте марлею.
Також можна розкласти гриби на деко, яке попередньо простелене пергаментним папером.
У духовці
Решітку простеляємо пергаментним папером і викладаємо гриби. Не бажано використовувати деко, адже є ймовірність, що гриби підгорять.
Починайте процес сушки при температурі 45 градусів. Це дозволить уникнути потемніння. Коли ж гриби підсушаться – підніміть до 60-70 градусів.
Дверцята духовки краще трішки відкрити, щоб була краща циркуляція повітря. Також міняйте місцями решітки з грибами, щоб вони рівномірно просушилися.
У мікрохвильовці
Нарізаємо гриби тоненькими плястерками та розкладаємо на тарілці або решітці. Потужність хвильовки має бути 100 Вт, а час сушіння – 20 хвилин. Після цього відкриваємо дверцята та провітрюємо близько 7 хвилин. Повторюємо процедуру 4-5 разів.
В електросушці
Цей метод можна назвати найлегшим. Для того, щоб гриби рівномірно просушилися – наріжте їх пластинками до 1 см. Виставляєте відповідний режим і очікуєте. Просто та легко. Якщо хочете пришвидшити процес – виберіть більшу температуру, але разом із тим зменште час висушування.
Огляд електросушок
VITEK VT-5053 W
Механічне керування оцінять господині, які не готові панькатися з кнопочками.
Технічні характеристики:
- потужність: 250 Вт;
- кількість рівнів: 4;
- об'єм: 5 л;
- особливості: механічне керування, функція приготування йогурту.
Рекомендована ціна: 708 гривень.
Saturn ST-FP0114
Простий і бюджетний варіант для тих, хто сушить овочі, фрукти та гриби.
Технічні характеристики:
- потужність: 500 Вт;
- кількість рівнів: 4;
- об'єм: 6 л;
- особливості: таймер.
Рекомендована ціна: 715 гривень.
GORENJE FDK 500 GCW
Модель сушарок від А-бренду. Цей пристрій уже має екран і сенсорні кнопки для керування.
Технічні характеристики:
- потужність: 450 Вт;
- кількість рівнів: 5;
- об'єм: 17,5 л;
- особливості: 8 режимів, захист від перегріву, таймер, автовимкнення.
Рекомендована ціна: 1499 гривень.
Як зберігати сушені гриби
Не варто забувати, що сушені гриби потрібно правильно зберігати. Гриби легко вбирають в себе запахи та вологу, а також надзвичайно швидко покриваються пліснявою. Рекомендуємо сушені гриби класти у банки та закручувати їх. Краї скляної тари обробіть спиртом і підпаліть, після чого зразу ж закрийте кришку. Таким чином утвориться вакуум, що допоможе зберегти гриби.
Можна використати бавовняні мішечки, але тоді зберігайте гриби в місці, де буде хороша циркуляції повітря, а також не буде сторонніх ароматів.
Сушені гриби можна додавати до супів, підлив і соусів. Смачного!
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