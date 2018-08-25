Як статусні речі впливають на появу нових друзів

Коли справа стосується нових знайомств, різні символи статусу: новий BMW, гаманець Prada або годинник Rolex, фактично відштовхують потенційних друзів від подальшого спілкування.

Вчені під керівництвом Стівена Гарсія (Stephen Garcia) з Мічиганського університету провели серію з шести експериментів, в яких учасники або представилися як нові знайомі, або вони оцінювали тих, хто хотів би бути їхніми друзями.

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Протягом усього дослідження люди, що представляли себе новими знайомими, вибирали більш високі статусні предмети. Після закінчення експериментів, коли групу людей, яка оцінювала запитували, з ким би вони в підсумку хотіли дружити, то вони обирали людей з більш низькими або нейтральними символами статусу.

Дорогі речі відштовхуть нових друзів

В одному з експериментів учасникам запропонували вибрати футболку для пікніка. 76% учасників обрали більш статусну, однак за результатами проведеного після заходу опитування 64% учасників заявили, що хотіли б продовжити спілкування з тим, хто вибрав більш дешеву футболку.

Аналогічні результати спостерігалися у всіх соціально-економічних групах. Різниця була лише в тому, що вважалося ознакою високого статусу.

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