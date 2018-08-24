Психологи назвали найкраще місце для сексу

Це місце найкраще впливає на сексуальне життя / Myholidayguru

Займатися сексом вдома може обриднути будь-кому. Психологи вирішили з'ясувати, де ж краще кохатися, щоб отримати максимум задоволення.

Мабуть, будь-хто зауважував, що секс у готелі суттєво відрізняється від сексу вдома. Тепер цей феномен пояснили науковці.

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Доктор медичних наук і сімейний психотерапевт Ян Кернер стверджує, що секс у незвичайному місці сприяє виробленню в організмі нейрогормону дофаміну. Саме він викликає відчуття радості та задоволення.

Секс у готелі вважається найкращим / Defining Moments Photography

Доктор Кернер відзначив позитивний психологічний ефект, який може забезпечити навіть звичайнісінький готельний номер.

В номері немає світлин ваших дітей, нема рахунків, які очікують оплати, і ніщо не нагадує вам про реальне життя, – наголошує Ян Кернер.

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