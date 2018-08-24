Що таке зрада: в чоловіків і жінок різне розуміння цього поняття

Психологи з'ясували, що чоловіки та жінки абсолютно по-різному сприймають слово зрада і те, що саме воно означає. Представники обох статей розповіли, які дії своїх партнерів вони вважають однозначною зрадою.

Нове дослідження, проведене австралійськими сайтом знайомств, показало, що подружні зради зовсім не обмежуються сексуальними контактами зі сторонніми людьми.

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Насправді, більш ніж половина австралійських чоловіків і жінок вважали емоційну прихильність своєї половини до іншої людини, як найвищу форму невірності. При цьому у чоловіків і жінок виявилися свої власні специфічні погляди на те, що взагалі варто вважати подружньою зрадою.

Зрада – це не лише про секс / vdoh

Трохи більше ніж 40% респондентів вважають, що відправлення фотографій в оголеному вигляді кому-небудь ще, крім свого партнера, вже є формою зради. Приблизно така ж кількість вважає зрадою відправку різного роду "слизьких" текстових повідомлень еротичного змісту. Хоча збереження нормальних відносин з колишнім партнером ніяк не назвеш зрадою, але велике значення має їх інтенсивність. Якщо ваш чоловік або партнер занадто часто і багато спілкується зі своєю колишньою, то це може вважатися однією з форм зради. Принаймні, для кожного третього учасника опитування. Також кожен третій вважає зрадою розміщення анкети на сайті знайомств, якщо людина вже перебуває в постійних стосунках.

Для 20% жінок флірт їхніх чоловіків з будь-якою іншою жінкою вважається зрадою. А для чоловіків зрадою може бути те, коли їх партнерка фантазує під час сексу про якогось іншого чоловіка. 20% жінок назвали зрадою факт вечері в ресторані свого чоловіка з якоюсь іншою жінкою, якщо тільки це не викликано діловою необхідністю.

А що ви вважаєте зрадою?

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