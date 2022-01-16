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Як стати здоровішим усього за 1 місяць: кілька корисних звичок
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Ну, гаразд! Свята уже майже дійшли до свого логічного завершення. А це означає, що пора нарешті зайнятися своїм здоров'ям. Ми ж розповімо, як усього за 1 місяць почуватися значно краще.
Як пише Men's Health, за цей час ви зможете виробити кілька корисних звичок. З їхньою допомогою можна буде стати здоровішими, а також покращити самопочуття. Гайда ставати кращою версією себе вчорашнього!
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1. Не пропускайте сніданки
На це є дві причини: якщо ви поснідаєте вдома, то з меншою ймовірністю виберете шкідливий перекус на бігу, який вважається не дуже корисним і здоровим варіантом. Друга причина – робота самого організму: з першим прийомом їжі метаболізм прискорюється та з організму виводяться токсини.
2. Не бігайте, просто ходіть
Якщо ви не готуєтеся до змагань, то, швидше за все, прогулянка принесе вам більше користі, ніж пробіжка. Вчені провели експеримент, у якому порівняли показники бігунів і тих, хто віддає перевагу ходьбі. З'ясувалося, що пішоходи були менш схильні до ризику розвитку серцево-судинних захворювань.
Ходити можна практично всім, а ось для бігу є протипоказання: від такої фізичної активності краще утриматися людям із надмірною вагою, серцево-судинними захворюваннями, проблемами із суглобами та варикозним розширенням вен.
3. Не забувайте про свіжі овочі та фрукти
Їх, звичайно, можна замінити замороженими альтернативами: наприклад, заморожена броколі містить більше рибофлавіну (вітамін B2) у порівнянні зі свіжим продуктом. Однак це скоріше виняток, ніж правило. Не можна повністю виключити свіже джерело клітковини зі свого раціону.
4. Візьміть на озброєння трюк з годинником
Цей метод допоможе контролювати неусвідомлене заїдання стресу та звертати увагу лише на природне почуття голоду. Як працює трюк із годинником? Надягніть годинник на зап'ястя так, щоб ви дивилися на циферблат догори ногами: шістка буде вгорі, а 12 – внизу. щойно ви відчуєте бажання щось пожувати, подивіться на годинник у такому положенні – вам знадобиться пара миттєвостей, щоб усвідомити, який зараз час. У цей момент ви зосереджуєтеся і можете визначити, чи відвідало вас хибне почуття голоду або реальне бажання перекусити.
5. Вставайте на ваги раз на тиждень – у середу
Систематичне зважування приносить певний порядок у харчові звички: якщо ви контролюєте свою вагу, то контролюватимете і те, що ви їсте. Однак тут не можна вдарятися у фанатизм і зважуватися по п'ять разів на день: достатньо вставати на терези лише у середу. Середина тижня вважається оптимальним часом для того, щоб з'ясувати свою вагу – це не вихідні, коли ви, швидше за все, з'їсте більше калорій.
Візьміть на озброєння ці поради. З їхньою допомогою ви зможете не лише краще почуватися, а й бути здоровішими. Гарантуємо, через місяць ви не захочете зупинятися на досягнутому.
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