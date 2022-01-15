Як знайти мотивацію і сили для нових звершень після свят: хитрий трюк

Ні для кого не загадкою той факт, що після свят та затяжних вихідних дуже складно повернутися до звичного ритму життя. Особливо, якщо мовиться про необхідність продуктивно працювати.

На щастя, є простий і доволі хитрий трюк, який дозволить знайти необхідну мотивацію та сили для нових звершень. Як пише Men's Health, з його допомогою ви зможете повернутися до роботи після свят. Тож гайда брати його на озброєння!

Це цікаво: Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку

"Зробіть 10-секундну паузу і подумайте, як майбутнє завдання пов'язане з чимось важливим для вас", – ділиться секретом нейробіолог та експерт із проблеми продуктивності Габія Толейкіте.

Побутовий приклад: вам потрібно купити подарунок дівчині/дружині, а для цього потрібно поїхати на інший кінець міста і, можливо, стояти у заторах (або штовхатися у транспорті). Така собі перспектива, але ви знаєте, що для вас важливо бути добрим другом/чоловіком. Ось про це і думайте.

Ще у 2008 році команда вчених підтвердила: коли ми переформатуємо завдання з розряду "мені треба" на "я хочу", шанси на його успішне вирішення підвищуються на 24%.

Толейкіте пояснює: "Виконання справи, пов'язаної з нашою особистою вигодою, призводить до вироблення дофаміну – гормону, що викликає почуття задоволення. Так і влаштована мотивація".

Йдемо далі. Щоб справа, що потребує уваги, була зроблена якнайшвидше й ефективніше, мозку (точніше, його префронтальній корі, яка відповідає за концентрацію) потрібні регулярні пітстопи. Короткі, буквально хвилинні перепочинки раз на годину (погортати сторіс, прочитати новину) значно корисніші для загальної продуктивності, ніж затяжні перерви. У такому режимі мозок буде готовий до напруженої роботи протягом 4 – 6 годин поспіль. Але тільки в тому випадку, коли ви зайняті чимось одним: про багатозадачність доведеться забути.

"Виберіть одну справу зі списку, – резюмує Толейкіте, – придумайте свою особисту вигоду та починайте. Ваш мозок вміє по-справжньому фокусуватися тільки на одному завданні, і якщо йому дозволять це зробити, він вирішить його навіть швидше, ніж ви припускали".

Спробуйте і ви взяти на озброєння цей трюк. З його допомогою можна не лише підвищити свою продуктивність, а й повернутися до робочого ладу після свят. Гарантуємо, ви будете нам вдячні!

Читайте також: Правда про роботу, яку вам ніхто не скаже