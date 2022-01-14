Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку

Виявляється, нелюбов до першої половини дня на роботі, це не ознака лінощів. Для більшості людей рання робота є тортурами з абсолютно фізіологічних причин.

Велика кількість останніх досліджень показує, що для більшості з нас робочі графіки не відповідають нашим природним годинникам, пише dmarge.

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Починати робочий день о 8-й ранку – не раціонально, кажуть дослідники. Але це порушує загальні стереотипи, згідно з якими ранні пташки – більш працьовиті та старанні, тоді як ті, хто приходить на роботу пізніше – ледарі. Проте, "циркадні ритми контролюються біологією, а не звичаями суспільства".

До 10 ранку в нашому організмі просто не встигають виробитися гормони, що відповідають за активність, увагу та швидкість мислення. Страждають від цього всі співробітники і роботодавці. Виграють лише виробники кави.

Так у середині дня, приблизно о 2-3 годині пополудні, у нас відбувається перемикання внутрішнього циклу на цикл печінки. Китайці, які вивчають питання зміни циклів людського тіла протягом століть, рекомендують у цей момент не робити взагалі нічого, щоб не нашкодити організму. Просто посидьте 5-10 хвилин у бездіяльності.

Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку

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