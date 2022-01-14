Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку

  • 164
Ранок - фото 1
Ранок / hurma

Виявляється, нелюбов до першої половини дня на роботі, це не ознака лінощів. Для більшості людей рання робота є тортурами з абсолютно фізіологічних причин.

Велика кількість останніх досліджень показує, що для більшості з нас робочі графіки не відповідають нашим природним годинникам, пише dmarge.

Це цікаво: Як швидко перезавантажитись на роботі: 4 способи повернутись у ритм

Починати робочий день о 8-й ранку – не раціонально, кажуть дослідники. Але це порушує загальні стереотипи, згідно з якими ранні пташки – більш працьовиті та старанні, тоді як ті, хто приходить на роботу пізніше – ледарі. Проте, "циркадні ритми контролюються біологією, а не звичаями суспільства".

До 10 ранку в нашому організмі просто не встигають виробитися гормони, що відповідають за активність, увагу та швидкість мислення. Страждають від цього всі співробітники і роботодавці. Виграють лише виробники кави.

Так у середині дня, приблизно о 2-3 годині пополудні, у нас відбувається перемикання внутрішнього циклу на цикл печінки. Китайці, які вивчають питання зміни циклів людського тіла протягом століть, рекомендують у цей момент не робити взагалі нічого, щоб не нашкодити організму. Просто посидьте 5-10 хвилин у бездіяльності.

Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку- фото 492094
Чому робота має починатися не раніше 10 години ранку

І ще: Який предмет на робочому місці притягує найбільше бактерій: ним ми користуємося щодня

пропозиції партнерів
Новини