Як сказати "Ні" та не зіпсувати стосунки з людиною

Говорити "Ні" не завжди легко. Особливо це стосується близьких людей, оскільки це може спровокувати несхвалення, неоднозначно трактуватись і, як наслідок, розгойдати човен ваших стосунків.

Проте вміння відмовляти у певних ситуаціях необхідне. У короткостроковій перспективі слово "Ні" може спричинити образу з боку іншого або навіть гнів. Однак у довгостроковій – здатне зміцнити ваші позиції та побудувати правильний вектор взаємин, пише Brodude.

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Ось кілька порад, які допоможуть вам відмовляти людям делікатніше.

1. Якщо ви відчуваєте деяку частку невизначеності у питанні, то утримайтеся від негайного та категоричного "Так" чи "Ні". Незалежно від того, який тиск на вас чиниться, ви завжди можете сказати: "Мені потрібно більше часу, щоб подумати про це. Я дам відповідь пізніше".

2. Подумайте про те, чи є необхідність говорити "Ні". Деколи те, що вважають інші, не є правильним для вас. Можливо, у цій ситуації ви не готові відмовити людині, і в цьому немає нічого поганого.

3. Коли ви кажете "Ні", переконайтеся, що причина відмови стосується саме вас ("Я не в змозі допомогти зараз"), а не іншої людини ("Ти дуже тиснеш на мене"). Якщо не можете допомогти, уникайте критики та порад.

4. Не намагайтеся змінити реакцію іншої людини у відповідь на ваше "Ні". Якщо ваш друг лютує через те, що ви не можете відвезти його в аеропорт, наприклад, не варто говорити йому про те, наскільки він неправий і що так поводитися не можна. Натомість використовуйте більш згладжуюче: "Я розумію, що ти злишся, але ти можеш скористатися таксі".

5. Уникайте виправдувальної риторики чи надмірного пояснення свого рішення. Часто досить сказати: "Я не можу це зробити зараз" або "Мені невигідно так вчинити". Не намагайся наводити додаткові аргументи, які все одно не змінять ситуацію.

6. Намагайтеся зберігати спокій та стриманість, навіть якщо інша людина надто емоційно реагує на вашу відмову. Ваша різкість може розжарити і так неспокійний настрій розмови та збільшити ймовірність виникнення конфлікту.

7. Якщо вам важко говорити "Ні", то не варто звинувачувати в цьому інших людей. Щось на кшталт: "Мій батько настільки важка людина, що якщо не погодитись, то він не відчепиться". Деякі люди справді насилу приймають відмову, що ставить вас у незручне становище. Але ваше завдання – відокремити себе від очікувань інших людей, щоб ви завжди могли робити правильний вибір.

8. Якщо ви говорите "Ні" людині, з якою перебуваєте у близьких стосунках, то постарайтеся зробити так, щоб вона не сприйняла це як бажання обірвати контакти. Навіть за наявності з боку різко негативної реакції, уникайте подальшої конфронтації з негативними наслідками.

9. Будьте жалісливими та терплячими із самим собою. Пам'ятай, що зміна нав'язаного шаблону дається не легко. Але навчитися безболісно для обох сторін казати "Ні" можна. І навіть якщо це завдає вам дискомфорту, ви подолаєте його, поки не навчитеся дотримуватися цього принципу постійно.

Говорити "Ні" складно, але не неможливо. Просто спробуйте зберігати спокій і відмовити людині у тій ситуації, коли відчуваєте, що потрібно торгуватися із самим собою. Повірте, це суттєво полегшить вам життя!

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