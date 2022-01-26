Психологиня розповіла, як справитися зі стресом за лічені хвилини: проста вправа

Як це часто буває, панікувати ми починаємо у найневідповідніший момент. Ловіть дієву пораду, яка допомоеь вам швидко приборкати стрес.

Клінічна психологиня Габбі Гудьє з Австралії розповіла про одну просту вправу, яка допомагає прибрати стан стресу та паніки буквально за кілька хвилин, пише Daily Mail. Увесь секрет у спеціальній техніці дихання.

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За словами психолога, цю техніку вона почала застосовувати щодня, і вона дає неймовірні результати. Усе, що потрібно робити, – вдихати через ніс, а потім видихати через соломинку для пиття. Такий метод майже миттєво зняти тривогу.

"Ключовим моментом тут є те, що ваш видих довший за вдих. Саме так ми активуємо частину мозку, яка допомагає нам заспокоїтися", – розповіла Габбі Гудьє.

Вона пояснила, що якщо ви при вдиху порахували до двох, то на видиху рахуйте до чотирьох. Це активує ту частину мозку, яка заспокоює нервову систему і допомагає знайти ту саму "кнопку заспокоєння". Початківцям вона рекомендує використовувати цю техніку на свіжому повітрі. Потрібно сісти прямо і вдихнути нормально та природно через ніс. А потім повністю видихнути через рота і стиснути губи так, ніби ви дихайте через соломинку для пиття.

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