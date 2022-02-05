4 простих, однак дієвих способи підвищити самооцінку

Чим гірше ви ставитеся до себе і того, чим займаєтеся, тим менше мотивації у вас залишається для покращення своєї самооцінки. Як вирватися з цього кола?

Ось 4 дієвих способи для поліпшення самооцінки та впевненості, пише gki.

Це цікаво: Психологиня розповіла, як справитися зі стресом за лічені хвилини: проста вправа

Не відкладайте справи на завтра

Велика кількість відкладених та не закінчених справ ведуть до відчуття внутрішньої незадоволеності. Людина починає почуватися неповноцінною.

Записуйте досягнення

Складіть список своїх успіхів, маленьких та грандіозних перемог, всього, чим ви пишаєтеся. Періодично переглядайте його, особливо, якщо попереду важлива подія або рішення. Нагадуйте собі про свої здібності та вміння робити щось добре у скрутні моменти.

Вчіться приймати компліменти

Люди з низькою самооцінкою гостро потребують компліментів, але водночас не вміють правильно на них реагувати.

Намагайтеся спілкуватися з позитивними та впевненими в собі людьми

Коли ви оточені негативними людьми, які постійно пригнічують вас та ваші ідеї, ваша самооцінка знижується. З іншого боку, коли вас приймають та заохочують, ви почуваєтеся краще і ваша самооцінка особистості зростає.

4 простих, однак дієвих способи підвищити самооцінку

І ще: Як перестати заїдати стрес: 4 прості поради