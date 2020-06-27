Як сісти на шпагат після 30 років

Почати займатися розтяжкою можна в будь-якому віці. Більш того: чим старше ви стаєте, тим сильніша необхідність в цьому.

Хороша розтяжка зменшує ризик отримання побутових травм, розвитку захворювань опорно-рухового апарату, прибирає хворобливість в м'язах, покращує витривалість і загальне самопочуття, а у жінок прибирає менструальні болі і полегшує пологи.

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Особливості розтяжки для дорослих

нарощувати навантаження поступово, не прагнучи сісти на шпагат вже після кількох занять; уважно прислухатися до відчуттів під час тренування, не допускаючи сильного болю, вибирати заняття середньої інтенсивності; виконувати вправи плавно, м'яко і без різких рухів, не нехтувати розминкою і розігрівом. Якоїсь спеціальної розминки не потрібно, достатньо стандартного розігріву перед стретчингом (біг, стрибки, присідання, махи ногами); поєднувати заняття розтяжкою з правильним харчуванням і масажами. Вечірній масаж ніг і сідниць під час душа, наприклад, покращує тонус стегон і допомагає сісти на шпагат; проконсультуватися з лікарем щодо відсутності протипоказань для занять стретчингом і професійним тренером, який допоможе скласти оптимальний графік тренувань.

Для досягнення бажаного результату займатися слід не менше 2-3 разів на тиждень. Загальна тривалість тренування 1-1,5 години. Успіхів!

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