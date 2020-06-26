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Біг влітку: як правильно тренуватися у спеку

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Біг - фото 1
Біг / sportsvit

Біг влітку – це красива природа, ранні світанки, багато сонця, шорти-майки і відсутність проблем з мотивацією. Одні плюси, якби не спека!

Розраховуйте на нижчий темп на тренуваннях і змаганнях

Фізіологія така, що показати в спеку такі ж результати, як і в прохолодну погоду, неможливо: вони в будь-якому випадку будуть нижчими. Це варто враховувати, плануючи тренування і вибираючи цільовий темп на забіги. Для усереднених розрахунків і розуміння масштабів лиха знадобиться температурний калькулятор.

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Оптимізуйте графік тренувань

У спекотну пору року комфортніше бігати рано вранці або ввечері після заходу сонця. Як правило, ранок найбільш прохолодний і вологий час доби, ввечері температура вища, а вологість нижча. Однак при підготовці до змагань, які проходитимуть в спекотну пору доби, необхідно хоча б частину тренувань робити в умовах, близьких до змагальних.

Підберіть відповідний одяг для бігу влітку

Він має бути зі спортивної синтетики, максимально легким і вільним, бажано світлих відтінків, що відбивати сонячні промені. Від обтислих чорних речей краще відмовитися, навіть якщо це елемент вашого неповторного корпоративного стилю. Стане в пригоді світла кепка з козирком, але ні в якому разі не щільна.

Ретельніше вибирайте маршрути

Найкращий варіант тінисті зелені зони. Не забувайте про сонцезахисний крем.

Біг влітку: як правильно тренуватися у спеку - фото 412480

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Джерело: sportsvit
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