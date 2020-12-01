Як швидко навчатись чомусь новому: 4 прості та дієві поради

Пандемія коронавірусу не найкраще позначилась і на моральному самопочутті людей, адже навіть нові знання та уміння стало отримувати значно важче. Але є кілька легких порад, які допоможуть змінити ситуацію.

Експерт з розвитку пам'яті, автор бестселерів та тренер Джим Квік розповів, як швидко навчитись будь-чого навіть в тих умовах, коли здається, що вам навряд чи це вдасться. Всього чотири правила допоможуть легше отримувати та засвоювати нову інформацію.

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Правило №1: Забувайте

Як би це дивно не звучало, але цю фразу не дарма так часто вживають в університетах. За словами Квіка, дуже важливо підходити до всього із зацікавленням та не боятись ставити питання, приміром, "що я від цього отримаю", "як мені це використати", "для яких цілей я буду це використовувати". Через певний багаж знань людям стає значно важче відчувати допитливість, а це справді важливо.

Правило №2: Залишайтесь активними

Це найкращий спосіб вивчати будь-що: робіть нотатки, ставте питання, випробовуйте все на практиці, але не вмикайте собі лекції на фоні поки займаєтесь іншими справами. Дуже важливо залишатись зосередженим та активним, щоб якісно освоювати все нове.

Правило №3: Контролюйте свої емоції

Квік наголошує, що здатність запам'ятовувати дуже тісно пов'язана з емоціями, які переповнюють людину під час вивчення будь-чого. Якщо вам нудно у процесі, то не варто очікувати крутих результатів, тому налаштовуйтесь на позитивну хвилю.

Правило №4: Уявіть, що ви навчатимете інших

Це доволі незвичайний та цікавий спосіб навчання: уявити, що вам доведеться передати нове уміння кому іншому. Таке мислення дозволить глибше вивчити тему, а також отримати певний азарт.

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