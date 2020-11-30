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4 помилки, про які ви будете шкодувати через роки
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Дізнайтеся, що ви робите неправильно, і виправте помилки молодості, поки не стало пізно.
Намагаєтеся врятувати безнадійні стосунки. Неважливо, з якої причини ви намагаєтеся зберегти безнадійні відносини: турбуєтеся про чужу думку, про дітей, не хочете втрачати перше кохання або думаєте, що більше вас ніхто не полюбить. Важливо, що ви добровільно позбавляєте себе шансу знайти людину, з якою будете щасливі.
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Занадто багато працюєте. Навіть улюблена робота – все одно робота, і життя не має зациклюватися на ній. Озираючись назад через роки, навряд чи ви пошкодуєте, що занадто мало часу провели в офісі. Зате ви можете виявити, що діти виросли без вас, друзі більше не дзвонять, бо вам вічно ніколи, та й інтересів у вас більше ніяких не залишилося.
Не хочете вчитися новому. З віком людина гірше вчиться новому, тому з кожним роком доведеться витрачати більше часу і сил на освоєння нових навичок. До того ж буде залишатися все менше часу, щоб їх застосувати.
Мало подорожуєте. Чим старше стаєте, тим важче подорожувати. Намагайтеся виїжджати куди-небудь кожен раз, як випадає шанс. Не упускайте можливості.
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