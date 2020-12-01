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Чому психологи радять прикрасити будинок до свят якомога швидше

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Новий рік - фото 1
Новий рік / nevacrossfit

Психологи заявили про те, що прикрашання будинку до новорічних свят піднімає наш настрій і налаштовує на потрібну хвилю.

Саме з цієї причини не варто відкладати приємні клопоти, а краще подбати про це заздалегідь.

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Такої ж думки дотримується професор відділу фізіології інституту ім. Богомольця Віктор Досенко. "Головне це певний патерн, певний візерунок свята. І ось це наш мозок сприймає і переносить себе в ці свята, в ті ситуації, коли ми були абсолютно щасливі в колі сім'ї, в дитинстві, і стаємо дійсно і більш здоровими, і щасливішими на мозковому рівні", – пояснив фахівець.

Він також додав, що однією з найголовніших проблем цього року є депресивний стан багатьох людей, а перераховані дії допоможуть їм перебудуватися і поліпшити своє сприйняття дійсності. Варто відзначити, що маркетологи теж це прекрасно розуміють, тому новорічні атрибути з'являються на вітринах магазинів вже з середини листопада.

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Джерело: tsn
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