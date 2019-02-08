Як розставити пріоритети: 5 книг про справжні цінності

Автори цих книжок розмірковують над тим, що ж було найцінніше за всі часи у житті людини. Іноді ним виявлялися коштовності, на які купували країни та континенти. Часом важливішою була перемога над ворогом і самим собою. Але майже завжди головною цінністю залишалися віра, любов і стійкість.

"Засліплені блиском", Аджа Рейден

(Х.: Фабула, 2019)

Засліплені блиском

Ця незвичайна книжка – по суті, світова історія, де головна роль відведена не людям чи подіям, а коштовностям. Пригоди і політика, економіка і людські пристрасті – все сплелося в оповідях про красиві речі, а також про чоловіків і жінок, які їх бажали. "Це спроба зрозуміти історію крізь призму бажання та поглянути на дивовижні наслідки економіки дефіциту і попиту, – пояснює авторка. – А ще це про той коливальний, хвилеподібний ефект, що може спричиняти рідкісна та бажана прикраса в житті окремої людини і в цілій епосі".

Таким чином, "Засліплені блиском" – це більше, ніж книжка про красиві речі, адже коштовні прикраси збурювали культуру, розпочинали політичні династії і на¬віть розпалювали війни або принаймні були головними причинами політичних і воєнних конфліктів. Вже назви розділів кажуть самі за себе: "Намистини, за які купили Мангеттен", "Смарагдовий папуга, народження і занепад Іспанської імперії", "Кольє, що розпочало Велику французьку революцію", "Як суперництво сестер і дійсно велика перлина змінили долі націй", "Перша світова війна та перший наручний годинник", "Золоті яйця, що запустили радянський стартап".

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"Сила волі. Шлях до влади над собою", Келлі Макґоніґал

(К.: Наш Формат, 2018)

Сила волі

Американський психолог, викладачка Стенфордського університету свою книгу присвятила силі волі. Наскільки могло б змінитися наше життя, якби ми мали міцну, непорушну силу волі? Ми могли б успішно займатися спортом, створювати власний бізнес, з легкістю кидати шкідливі звички або й не починати їх, налагоджувати стосунки із рідними.

Автор пропонує унікальну методику тренування мозку, показує цікаві факти та приклади, пропонує практичні завдання. Книга створена для тих, кому бракує сили волі для досягнення поставлених високих цілей.

"Ми були солдатами… і молодими", Гарольд Ґ. Мур, Джозеф Л. Ґелловей

(Л.: Астролябія, 2018)

Ми були солдатами… і молодими

Цю книжку її автори присвятили тим воякам, які у не таких вже й далеких 1960-х сіли на "кораблі епохи" й подалися на війну, яка мало не згубила їх Америку – так само, як нищили В'єтнам. Їх було небагато – порівняно з величезною країною, більшість мешканців якої у ті часи навіть не знали, що коїться в решті світу. Насправді, як вважають автори, це не ще одна книга про про війну, а "історія про любов, яку ми розповідаємо своїми словами та вчинками".

Поза тим, якщо битва на Соммі започаткувала еру танків, то битва у долині ріки Я-Дранґ випробувала вогнем теорію аеромобільних військ. Тож завдяки фаховим знанням і літературному хисту авторів – відповідно, генерала Гаролда Мура та журналіста Джозефа Ґелловея, учасників цієї битви – тактичні міркування, вплив політики на стратегію, особливості застосування озброєння та інші аспекти мілітарної справи набувають зрозумілих форм, складаючись у виразну картину не лише окремої битви, але й війни у В'єтнамі загалом.

"Михайло Сорока", Христина Лукащук

(Брустурів: Дискурсус, 2018)

Михайло Сорока

В оформленій авторкою книжки історії описані часи, коли для її юного героя та його Батьківщини настали важкі часи – "частина України входила у нову імперію назвою СРСР, а частина належала Польщі". Тож, щоб протистояти спольщенню Галичини, постала Українська військова організація (УВО), до якої входили зокрема Степан Шухевич, Євген Коновалець, Юрій Тютюнник, а також герой книжки. Паралельно описується історія його кохання до майбутньої дружини, також членкині ОУН, засудженої у справі замаху на польського міністра.

Далі були радянські табори, де Катерина стала символом незламності, а Михайло – заснував у Владивостоці підпільну "ОУН-Північ", брав участь у повстанні каторжан 1954-го року, придушене танками, і загалом провів півжиття у тюрмах і концтаборах. Обоє зустрілися ще один-єдиний раз у Львові – у спільній могилі, як нагадує авторка, на Личаківському цвинтарі. Війна з окупантами у них була одна на двох, і це, крім кохання, так само єднало їхні життя – аж до самої смерті.

"Кресало. Стійкий олов'яний солдатик", Ганс Християн Андерсен

(Х.: Ранок, 2017)

Стійкий олов'яний солдатик

Ці старі та мудрі казки, зібрані в одному збірнику, давно вже стали класикою в усьому світі. Справді, історії, написані у позаминулому столітті відомим данським казкарем, вони досі залишаються цікавими і популярними, тож чим можна довершити вже й без того досконале?

Утім, об'єднує ці дві казки те, що у "Стійкому олов'яному солдатику" автор вперше відмовився від народного сюжету і склав свою власну історію, а "Кресало" повністю оформив його особистий художник. По-друге, саме у цьому подарунковому виданні видавці вирішили поєднати всім відомі казки вже із сучасними та стильними ілюстраціями Юлії Піліпчатіної.

Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ

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