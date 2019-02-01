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Зроблено в Україні: 5 книг, які допоможуть перетворити ідею на гроші
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Добірка книг – для тих, хто цікавиться підприємництвом і прагне започаткувати власну справу. У них запропоновано покроковий план успіху, який допоможе структурувати дії, почати якнайшвидше реалізовувати ідеї та отримувати додатковий заробіток.
"Зроблено в Україні", Андрій Харук
Ця книжка – про внесок у світовий технічний прогресс, який зробили українці, і зокрема про досягнення вітчизняних конструкторів у чотирьох стихіях: на суші, на морі, в повітрі та в космосі. Попри всесвітньовідомі літаки "Антей", "Руслан", "Мрія", створені в Києві, мова також про перші паротяги, зроблені в Україні, їх розвиток та перетворення у сучасні локомотиви. Так само автор розповідає про перші українські танки, легендарний Т-34, "батьківщиною" якого був Харків, і про надсучасні досягнення харківської школи танкобудування – танки "Булат" і "Оплот", на яких наші воїни боронять Вітчизну від підступної російської агресії.
Не забута українська автомобільна техніка, суднобудування, авіація та ракетно-космічне виробництво. "За умов "холодної війни" між СРСР та США головне місце належало бойовим балістичним ракетам, – нагадує автор. – Окрім того, українські конструктори створили цілу низку космічних ракет-носіїв, найвідоміші з яких – із родини "Циклон" і "Зеніт". Нарешті, в Україні розроблялися й розробляються зараз космічні апарати – штучні супутники Землі різноманітного призначення".
Це цікаво: 5 книг про те, як стати справжнім українцем
"Магазин моєї мрії", Стенлі Маркус
Автор цієї напрочуд цікавої, корисної і практичної книжки – власник відомої в усьому світі мережі магазинів одягу "Neiman Marcus" – щиро ділиться власним досвідом, запрошуючи читачів стати свідками сумнівів і пошуків шляху, помилок і блискучих рішень, поразок і перемог. Його історія – це не лише перелік злетів і падінь, а також неймовірного успіху, насамперед – це історія родини, кількох поколінь, відданих своїй справі, династії, яка стала символом ділового успіху і сімейної єдності.
Згадки про становлення бізнесу, перші поразки, перевагу аристократизму над демократичним устроєм, якщо мова про моду і масове виробництво супроти індпошиву – усе це в книзі ветерана виробництва і просто цікавої людини.
"Попри всю свою щиру любов до роздрібної торгівлі і відданість їй, я не розглядаю її як найважливішу діяльність в історії людства, і я не проти такого становища, – вважає автор. – Я серйозно ставлюся до бізнесу і вкрай старанно працюю, як робив би це в будь-якій іншій сфері, яка викликала б у мене інтерес. Але я досі можу по-філософськи сприймати свою діяльність і розуміти її відносну важливість у загальній картині світу".
"Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів", Кріс Ґільбо
Автор цієї книжки – американський письменник, підприємець і мандрівник, який усе життя працює на себе – пропонує місячний план, який допоможе структурувати ваші дії, почати якнайшвидше реалізовувати ідеї та отримувати додатковий заробіток. Причому можна почати реалізовувати проект навіть не маючи багато грошей, купу вільного часу чи спеціальної освіти. Адже хобі обходяться дорого, натомість додатковий бізнес навпаки приносить гроші. Тож ця книжка допоможе відчути більшу фінансову свободу, знайти пристрасть, а також зробити правильний вибір у житті.
"Трохи логіки – і ви одразу відшукаєте бодай декілька перешкод і можливостей, прихованих в ідеї вашого продукту чи послуги, – закликає автор. – Спитайте себе: "Що в моєму проекті є однозначно вигідним, а що – однозначно складним?". Якщо ви мрієте продавати космонавтам гольф-кари для Місяця, то від початку маєте розуміти, що в самій ідеї закладено значні обмеження... Аналогічно з можливостями. Їх досить легко визначити, якщо ви знаєте, хто може отримати вигоду з вашого продукту і як".
"Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків", Верн Гарніш
Ця книга – про дієву стратегію масштабування бізнесу та збільшення прибутків. Автор разом з командою Gazelles пропонують набір методик, які допоможуть чітко зрозуміти план розвитку компанії, окреслити стратегічні завдання та в результаті відчутно збільшити масштаб підприємства та його прибутки. Адже саме компанії, що розвиваються, а не малі чи великі компанії – створюють основну частину робочих місць та дають більшу частину інновацій економіці, тож перед нами безцінний путівник для лідерів таких компаній.
"Ми безліч разів чули від підприємців питання "Як масштабувати бізнес?" – воно підказало нам назву й основну тему цієї книжки. А друге питання було: "Як це все пережити, зберігши здоровий глузд і відносини? – дізнаємося ми з книжки. – Мільйони людей засновують нові фірми, але 96% із тих, що виживають, лишаються "мишами". І лише дрібка – "газелі", або компанії, що розвиваються, – сягає виторгу понад 10 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, 1 мільярда доларів".
"10 успішних компаній", Олег Криштопа, Христина Бурдим
Ця книжка – про нову якість підприємництва в Україні. Автори книжок зібрали історії 10 компаній, розпитали керівників та працівників про побудову їхнього бізнесу – від появи ідеї до створення якісного українського продукту. "Це книжка про українську мрію, – впевнені вони. – Всі історії про те, як з мінімумом стартового капіталу, але максимумом унікальних ідей можна досягти успіху. Один зі співрозмовників у книжці дивується: як можна ремствувати на погані умови в Україні? Країні, яка розвивається, і тому для нової справи просто безліч можливостей. Потрібно лише знайти ї".
І слід визнати, що герої цієї книжки їх знаходять. Так, наприклад, засновники мережі "23 ресторани", чия історія відкриває цю книжку. Більшість тих, хто створював цю прикарпатську компанію, родом зовсім не з цих країв, тобто не з Івано-Франківська. Аліна – з Криму, Олександр – з Харкова, Олена і Тоня – з Донбасу. Не всі їхні ідеї у консервативному містечку сприймалися із захватом, про дізнаємося згодом. Можливо, саме тому вони порівнюють свої заклади з НЛО.
У таким самий спосіб захоплення своєю "всеукраїнською" справою демонструють інші учасники розмови про нове підприємництво – від "Коника" і "Покутської кераміки" до "Селиської сироварні" та "Чистої хати".
Ігор Бондар-Терещенко для Радіо МАКСИМУМ
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