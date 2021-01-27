Як рік без обіймів впливає на ваше психічне здоров'я

За період карантину люди вимушено віддалялися один від одного, через що ментальне здоров'я могло похитнутися. І навіть якщо ви – інтроверт, і карантин на самоті став для вас довгоочікуваним порятунком від спілкування. Розповідаємо, як рік без обіймів може вплинути на ваше психічне здоров'я.

Авторка The Guardian Елеонора Морган провела дослідження, як майже рік без обіймів вплинув на психічне здоров'я людей. Вона відразу ж зазначає, що люди створені, щоб торкатися, і щоб до них торкалися. Тому багато людей неабияк постраждали під час пандемії. Її також зацікавило одне просте питання: чи зможемо ми коли-небудь повністю відновитися?

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"Я живу одна зі своїм стаффордширським бультер'єром, до восьмого тижня першого карантину вона почала закочувати очі через мої міцні обійми. Я почала ізоляцію ще до офіційного локдауну, навесні та влітку у мене не з'явилися люди, яких можна було б обійняти. Я сумувала за запахом одягу моїх друзів, волоссям мого племінника, але найбільше я сумувала за тієї твердістю, яку можна відчути тільки від людського тіла", – зауважила вона.

Потреба в дотику існує за горизонтом свідомості. До народження, коли навколоплідні води в утробі матері оточують нас, нервова система плода допомагає відрізнити власне тіло від тіла матері, все наше "я" корениться у дотику.

Далі вона поділилася кількома історіями людей, з якими Елеонорі вдалося поспілкуватися.

Ніна Сміт, 40 років. Вона живе одна на півдні Лондона. У 2018 році вона отримала травму хребта, після якої довелося довго відновлюватися і дотримуватися постільного режиму. Її відвідували знайомі, але через сильний біль до неї не можна було торкатися.

Перед карантином вона розуміла, як він буде проходити: "Наприклад, я знала, як строго потрібно ставитися до розпорядку прогулянок – після зміни обстановки завжди стає краще".

Однак попередня ізоляція зробила Ніну вразливішою: "Я намагалася дотримуватися рутини, але... в якийсь момент неможливість обіймів стала для мене болісною. Я не вірю, що уряд врахував вплив першого блокування на людей, що живуть на самоті".

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З віком люди можуть перестати розуміти важливість дотиків.

"Ми починаємо розуміти, що чогось не вистачає, але не завжди знаємо, що це дотик. Коли ми говоримо про проблему самотності, ми часто ігноруємо очевидне: те, що самотні люди не отримують, – це дотики", – говорить нейробіолог з університету Ліверпуля імені Джона Мурса професор Френсіс Макглоун.

"Дотик має великий вплив на наш психологічний і фізичний добробут", – вважає еволюційний психолог з Оксфордського університету професор Робін Данбар.

Дослідження Данбар показали, що у дорослих є в середньому п'ять друзів, до яких можна звернутися, щоб поплакати.

Клер Бірк, вчителька з Единбурга, теж відчула гостру потребу у сім'ї.

"Мені 37 років, більшість моїх друзів живуть з партнерами або дітьми. Ніколи в житті я так гостро не усвідомлювала своєї самотності та відсутності тілесних контактів. Я відчуваю, що тримаю емоції у своєму тілі і їх нікуди подіти", – зізналася вона.

Важливо відзначити, що дотик – не одне почуття. Один вид волокон шкіри – аферентні нейрони – існує тільки для розпізнавання ніжних, погладжуючих дотиків. Найбільша кількість таких нейронів розташована на спині та плечах, де важко гладити самого себе. Професор Макглоун вивчав це явище з 1995 року, коли його виявили у людей.

"Ці нейрони відіграють важливу роль у розвитку соціального мозку та нашої здатності протистояти стресу", – розповів професор.

Також він додав, що "стимуляція цих нейронів вивільняє окситоцин і дофамін, а також має прямий вплив на рівень кортизолу, який регулює наш настрій. Це означає, що навіть ніжне, повільне погладжування з боку незнайомця може зменшити відчуття соціальної ізоляції. Але у звичайному житті ми гладимо один одного не весь час – ми потребуємо цього ніжного дотику лише час від часу".

У нас є можливість "заземлитися", наприклад, використовувати обтяжену ковдру або погладити собаку – так мозок думає, що вас гладять.

Жага дотику – це сигнал про те, що примітивна потреба не задовольняється. Але еволюція на нашому боці. Кожен вчений, з яким говорила журналістка, вірить, що, щойно ми знову зможемо зібратися разом, ми швидко пристосуємося.

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