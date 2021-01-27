5 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри

В холодну пору року особливо важливо слідкувати за своїм станом здоров'я. Причому, мовиться як про фізичне, так і про психологічне. Ділимося з вами 5 порадами, які допоможуть уникнути зимової хандри. Візьміть на озброєння!

До вашої уваги 5 простих порад, які допоможуть уникнути зимової хандри. А це, своєю чергою, дозволить вам почуватися добре в холодну пору року!

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1. Спробуйте нову вправу

Завжди одні й ті ж тренування, одні й ті ж вправи під одну і ту ж музику? Це може швидко ввести вас у стан нудьги, що призведе або до того, що ви не захочете займатися спортом, або будете виконувати вправи не настільки ефективно.

Гарний початок – пошукати щось підходяще на YouTube, наприклад, як щодо йоги, цигун, хула-хупа або медитації? Це різноманіття тішить не тільки ваш розум, але і ваші м'язи.



Спробуйте виконувати нові вправи / Фото Unsplash

2. Займайтеся тим, що любили у дитинстві

Ви пам'ятаєте час, коли ви могли годинами думати про щось й забувати про час і простір навколо вас? На жаль, ми втрачаємо цю здатність з віком. Прикро, бо в дитинстві закладаються основи наших подальших інтересів.

Тому постарайтеся згадати, чим ви любили займатися у дитинстві. Запитайте своїх батьків, братів і сестер, якщо ви нічого не можете придумати. Чи було це малюванням, грою на фортепіано, рукоділлям або головоломками?

3. Напишіть лист близькій людині

Використовуйте вільний час, щоб розповісти щось цікаве своїй родині, хорошим друзям, партнеру замість звичайних швидких повідомлень у месенджерах. Просто надішліть електронного листа, в якому можете зізнатися, за що ви їм вдячні. Теплі спогади подарують вам відчуття затишку, а також дозволять уникати негативних емоцій.



Напишіть розлогий лист вдячності коханій людині або рідним / Фото Unsplash

4. Додайте дихальні вправи у повсякденне життя

Ми можемо позитивно впливати на дихання через свідомий контроль і, таким чином, покращувати наше самопочуття, протидіяти стресу, краще спати та підвищувати якість життя.

5. Ведення щоденника

Ведення щоденника – це особлива форма вправи на усвідомленість і прекрасний спосіб розібратися з собою, своїми діями, цілями, бажаннями та почуттями. Це не просто записування того, що відбулося протягом дня, як у випадку зі "звичайним щоденником". Ведення щоденника – це більше про світ думок і почуттів, які необхідно висловити, щоб ви могли відірватися від нього.

Найкраще у веденні щоденника: вам не потрібно годинами висмоктувати слова і пропозиції з пальців кожен день. Достатньо, якщо ви будете приділяти кілька хвилин на день, згадуючи кілька моментів, які відбулися з вами.



Ведіть щоденник не лише для занотовування справ / Фото Unsplash

Спробуйте й ви скористатися цими порадами. Вони дозволять почуватися краще та не нудьгувати через те, що на вулиці холодно та сіро.

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