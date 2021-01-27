На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
5 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
- 77
В холодну пору року особливо важливо слідкувати за своїм станом здоров'я. Причому, мовиться як про фізичне, так і про психологічне. Ділимося з вами 5 порадами, які допоможуть уникнути зимової хандри. Візьміть на озброєння!
До вашої уваги 5 простих порад, які допоможуть уникнути зимової хандри. А це, своєю чергою, дозволить вам почуватися добре в холодну пору року!
Це цікаво: Як позбутися стресу через карантин і локдаун
1. Спробуйте нову вправу
Завжди одні й ті ж тренування, одні й ті ж вправи під одну і ту ж музику? Це може швидко ввести вас у стан нудьги, що призведе або до того, що ви не захочете займатися спортом, або будете виконувати вправи не настільки ефективно.
Гарний початок – пошукати щось підходяще на YouTube, наприклад, як щодо йоги, цигун, хула-хупа або медитації? Це різноманіття тішить не тільки ваш розум, але і ваші м'язи.
Спробуйте виконувати нові вправи / Фото Unsplash
2. Займайтеся тим, що любили у дитинстві
Ви пам'ятаєте час, коли ви могли годинами думати про щось й забувати про час і простір навколо вас? На жаль, ми втрачаємо цю здатність з віком. Прикро, бо в дитинстві закладаються основи наших подальших інтересів.
Тому постарайтеся згадати, чим ви любили займатися у дитинстві. Запитайте своїх батьків, братів і сестер, якщо ви нічого не можете придумати. Чи було це малюванням, грою на фортепіано, рукоділлям або головоломками?
3. Напишіть лист близькій людині
Використовуйте вільний час, щоб розповісти щось цікаве своїй родині, хорошим друзям, партнеру замість звичайних швидких повідомлень у месенджерах. Просто надішліть електронного листа, в якому можете зізнатися, за що ви їм вдячні. Теплі спогади подарують вам відчуття затишку, а також дозволять уникати негативних емоцій.
Напишіть розлогий лист вдячності коханій людині або рідним / Фото Unsplash
4. Додайте дихальні вправи у повсякденне життя
Ми можемо позитивно впливати на дихання через свідомий контроль і, таким чином, покращувати наше самопочуття, протидіяти стресу, краще спати та підвищувати якість життя.
5. Ведення щоденника
Ведення щоденника – це особлива форма вправи на усвідомленість і прекрасний спосіб розібратися з собою, своїми діями, цілями, бажаннями та почуттями. Це не просто записування того, що відбулося протягом дня, як у випадку зі "звичайним щоденником". Ведення щоденника – це більше про світ думок і почуттів, які необхідно висловити, щоб ви могли відірватися від нього.
Найкраще у веденні щоденника: вам не потрібно годинами висмоктувати слова і пропозиції з пальців кожен день. Достатньо, якщо ви будете приділяти кілька хвилин на день, згадуючи кілька моментів, які відбулися з вами.
Ведіть щоденник не лише для занотовування справ / Фото Unsplash
Спробуйте й ви скористатися цими порадами. Вони дозволять почуватися краще та не нудьгувати через те, що на вулиці холодно та сіро.
Читайте також: Не проґавте: астрологи назвали сприятливі дні в лютому 2021
-
18:14Гороскоп на 28 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
17:41Том Круз, вибач: відомі імена перших космічних туристів, які полетять на кораблі Маска
-
17:25У Apple розробляють гнучкий iPhone з незвичайними камерами
-
17:12З молотка пустять Бетмобіль, на якому можна буде роз'їжджати містом
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:54Реперка Карді Бі шокувала нарядом з голою оптичною ілюзією
-
16:42Прибутки 10 найбагатших людей можуть забезпечити весь світ вакциною від COVID-19: експерти
-
16:26Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео
-
16:12Через пандемію COVID-19 в Оксфорді закриють паб з 450-річною історією
-
15:52У Канаді представили гібридне літаюче авто
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
15:17Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів
-
15:04Компания "Евротерминал" оптимизирует инфраструктуру зерновой логистики Украины
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:46Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри
-
14:18Як рік без обіймів впливає на ваше психічне здоров'я
-
13:48Копію всесвіту Володаря перснів створили за допомогою Lego: вражаюче відео
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
12:49Hyundai розкрив нові деталі про електрокросовер Ioniq 5
-
12:17Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео
-
12:00Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
11:53Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
10:51Коли хочеш бути злим: відео з собакою підкорило мережу
-
17:57У Google назвали ТОП 10 страв, рецепти яких люди найчастіше шукали у 2020 році
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:55Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою