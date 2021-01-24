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Учені здивували новим дослідженням про підлітків

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Підлітки можуть "заражатись" настроєм - фото 1
Підлітки можуть "заражатись" настроєм

Британські науковці виявили, що підлітки справді можуть "заражатись" настроєм від своїх друзів. Як це працює – читайте далі.

Дослідники з Оксфордського університету пояснили, чому у підлітків так часто бувають перепади настрою. Річ у тому, що у юному віці людям значно легше ловити настрої інших, а також заражатись ними.

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Тож у веселій компанії навіть тим, хто дуже засмучений, буде простіше налаштуватись на позитив. Але є й інший бік такої особливості молоді: поганий настрій "підхопити" значно швидше.

Учені здивували новим дослідженням про підлітків - фото 444614

Це підтвердило дослідження за участю 79 підлітків віком від 15 до 19 років, які вивчали класичну музику. Чим більше піддослідні проводили часу разом, тим яскравіше відображали настрій більшості. До речі, це все відбувається неумисно, тож часто у юних людей навіть у доброму гуморі може різко погіршитись настрій, якщо з'являється хтось похмурий поряд.

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Джерело: .telegraph
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