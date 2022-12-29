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Як психіка реагує на тривалу відсутність світла: пояснення психологів
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Через цинічні удари російських загарбників по об'єктах енергетичної структури в Україні діють віялові та аварійні відключення енергії. І це впливає на людей не лише на побутовому рівні, а й на психологічному.
Останні місяці стали ще складнішими для українців, оскільки вороги атакують важливі об'єкти критичної інфраструктури. Планові та аварійні відключення стали новою реальністю, щоб енергетики могли підтримувати та лагодити ключові системи країни. Та вимкнення світла приносять не лише побутові проблеми, а й позначаються на психоемоційному стані. Фахівці з "Психологічної підтримки" розповіли, що у таких умовах відбувається з людьми та як повернутись у норму.
І ще: Що робити, якщо відключили світло: важливі поради
Уже понад місяць українці живуть в умовах віяльних відключень електроенергії. Тож, якщо ви помітили за собою дивні зміни у настрої, поведінці та появу безпідставних фобій, цілком можливо, що їх джерелом є саме це, – зауважують експерти.
Тривале перебування у темряві не прирівнюється до нічого відпочинку, а лише підвищує рівень стресу. Будь-яке освітлення вказує мозку на те, що є помірна безпека. Тому й брак світла сприймається тривожно, адже мигдалеподібне тіло активізується та повідомляє мозку про небезпеку. Як пояснює експертка з нейроменеджменту Наталя Кадя, саме тому виникає страх.
Крім того, віяльні відключення електроенергії здатні суттєво впливати на режим дня та якість сну відповідно. Наприклад, ви можете страждати від безсоння або частіше бачити нічні жахи, – додають психологи.
Як жити в умовах віялових відключень без шкоди для психіки
- Не забувайте про штучні джерела світла. Якщо світла нема, а спати ще рано, то саме час вигадати собі заняття та продовжити активність.
- Якщо світло з'явилося пізно ввечері, то не варто вмикати освітлення на всю потужність. Якщо маєте можливість, то оберіть приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну.
- Постарайтесь спланувати новий режим дня. Звісно ж, графіки можуть бути нестабільними, тому корисно знати, чим зайнятись, коли світла нема, а які справи підійдуть на момент включення електроенергії.
- Не ігноруйте дихальні вправи: вони дуже дієві у боротьбі зі стресом.
- Якщо є можливість, то не залишайтесь дуже довго наодинці без освітлення.
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