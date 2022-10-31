Що робити, якщо відключили світло: важливі поради

Російські окупанти продовжують ракетний терор України, пошкоджуючи об'єкти критичної інфраструктури. Тисячі українців залишились без електрики поки фахівці займаються відновленням роботи всіх систем. Як підготуватись до екстрених ситуацій та що ж робити, якщо зникло світло - читайте далі.

31 жовтня російські військові знову вдарили ракетами по енергетичній інфраструктурі України у кількох областях, через що чимало громадян залишились без світла. Тому у Центрі стратегічних комунікацій підготували поради, як діяти в такому випадку та як підготуватись до раптових відключень електроенергії.

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Що робити, якщо вимкнули світло:

Вимкніть з розеток всі електроприлади, щоб через перепади напруги вони не зазнали пошкоджень;

Не використовуйте газові плити для обігріву приміщень, оскільки є високі ризики отруєння чадним газом;

Якщо в будинку є ліфт, то одразу ж переконайтеся, що у ньому ніхто не застряг;

Перевірте сусідів похилого віку та дізнайтесь, чи потрібна їм допомога;

Відстежуйте офіційні повідомлення влади або ДСНС. Якщо мобільної мережі нема, то знайдіть радіо на батарейках

Якщо користуєтесь генератором, то обов'язково тримайте його за межами приміщення та якомога далі від вікон.

Як діяти, якщо нема світла / Priscilla Du Preez on Unsplash

Як підготуватись до відключення світла:

Обов'язково тримайте вдома ліхтарики та радіоприймач на батарейках;

Не зайвим буде запас свічок, сірників та сухого спирту;

Обов'язково зарядіть павербанки та підтримуйте гаджети на максимальному рівні заряду;

Підготуйте тижневий запас їжі (консерви, сублімована) та питної води;

Перевірте аптечку, щоб у ній були всі необхідні медикаменти та особисті ліки щонайменше на тиждень.

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