Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, як провести карантин з користю для здоров'я та для себе. Що варто, а що не можна робити – читайте далі.

Уляна Супрун продовжує ділитись важливою інформацією щодо коронавірусу, через який в Україні було введено карантин та обмеження на будь-які масові заходи. На своїй сторінці в соцмережі Facebook вона наголосила, що це "не просто канікули або відпустка, а велика відповідальність, яка покладається на кожного".

І ще: Дізнавайтесь всі новини та поради щодо коронавірусу тут

Щоб всі ці обмеження справді принесли результат, потрібно залишатись вдома, дистанційно навчатись чи працювати, не контактувати з людьми зайвий раз та попрощатись з громадським транспортом.

Що можна і не можна робити під час карантину

Що не варто робити на карантині:

Купувати гречку та туалетний папір в шалених кількостях

Їздити з дітьми до бабусі, відвідувати родичів

Зустрічатись з друзями

Починати займатись спортом та піти у спортзал.

"Ваші бабусі та дідусі, батьки та інші родичі старшого віку знаходяться в зоні високого ризику. Що старша людина та що більше хронічних захворювань вона має, то більш небезпечним для неї може бути SARS-CoV-2. У дітей та молодих людей легка форма коронавірусу може виглядати як застуда, а тому не варто зайвий раз використовувати карантин як привід посидіти за родинним столом", – наголошує Супрун.

А зустрічі з друзями не найкраща ідея, оскільки походи у людні місця лише збільшують ризики поширення коронавірусу.

Важливо: під час інкубаційного періоду коронавірус може не проявлятися симптоматично, проте людина може все одно передавати вірус.

Що можна і не можна робити під час карантину

Як корисно провести карантин:

Виділіть щонайменше 7-8 годин на сон , якість якого також впливає на міцність імунітету.

, якість якого також впливає на міцність імунітету. Візьміться за своє харчування . Чудова можливість перейти на повноцінне та збалансоване харчування.

. Чудова можливість перейти на повноцінне та збалансоване харчування. Займіться спортом. Не забувайте робити якісь прості вправи, щоб підтримувати нормальну фізичну форму, адже вдома люди рухаються значно менше. А от зал відкладіть на період після завершення карантину.

Не забувайте робити якісь прості вправи, щоб підтримувати нормальну фізичну форму, адже вдома люди рухаються значно менше. А от зал відкладіть на період після завершення карантину. Наведіть лад вдома . Ще одна гарна можливість влаштувати генеральне прибирання. Це допомагає знизити ризики зараження коронавірусом, адже приміщення потрібно регулярно дезінфікувати.

. Ще одна гарна можливість влаштувати генеральне прибирання. Це допомагає знизити ризики зараження коронавірусом, адже приміщення потрібно регулярно дезінфікувати. Провітрюйте приміщення. Регулярне відчиняйте вікна та впускайте свіже повітря. Час від часу можна вийти на прогулянку, а в магазин найкраще ходити у час, коли покупців найменше. Важливо: безпечна дистанція – 2 м від іншої людини.

приміщення. Регулярне відчиняйте вікна та впускайте свіже повітря. Час від часу можна вийти на прогулянку, а в магазин найкраще ходити у час, коли покупців найменше. Важливо: безпечна дистанція – 2 м від іншої людини. Дивіться кіно, серіали , а також читайте книги, на які бракувало часу. До слова, можна ще й дізнаватись щось реально важливе, адже від Netflix вийшов серіал під назвою "Pandemic: How to Prevent an Outbreak". Він допоможе краще розібратись у ситуації з коронавірусом.

, а також читайте на які бракувало часу. До слова, можна ще й дізнаватись щось реально важливе, адже від Netflix вийшов серіал під назвою Він допоможе краще розібратись у ситуації з коронавірусом. Займіться самоосвітою. Т епер у вас точно не забракне часу для вдосконалення знань чи вивчення нової інформації. Зараз платформи онлайн-курсів надають безкоштовний доступ до багатьох тем.

епер у вас точно не забракне часу для вдосконалення знань чи вивчення нової інформації. Зараз платформи онлайн-курсів надають безкоштовний доступ до багатьох тем. Тримайте близьких на зв'язку. Зменшення соціальних зв'язків може призвести до тривожності, апатії та навіть депресії. Тому контактуйте з рідними та друзями, телефонуйте їм та цікавтесь станом справ.

Що можна і не можна робити під час карантину

Читайте також: Карантин у Києві посилено: які заклади закривають, а що буде працювати далі