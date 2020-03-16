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Карантин Коронавірус

Як провести карантин з користю: 8 порад від Уляни Супрун

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Чим зайнятись на карантині - фото 1
Чим зайнятись на карантині

Колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун розповіла, як провести карантин з користю для здоров'я та для себе. Що варто, а що не можна робити – читайте далі.

Уляна Супрун продовжує ділитись важливою інформацією щодо коронавірусу, через який в Україні було введено карантин та обмеження на будь-які масові заходи. На своїй сторінці в соцмережі Facebook вона наголосила, що це "не просто канікули або відпустка, а велика відповідальність, яка покладається на кожного".

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Щоб всі ці обмеження справді принесли результат, потрібно залишатись вдома, дистанційно навчатись чи працювати, не контактувати з людьми зайвий раз та попрощатись з громадським транспортом.

Що можна і не можна робити під час карантину - фото 392380
Що можна і не можна робити під час карантину

Що не варто робити на карантині:

  • Купувати гречку та туалетний папір в шалених кількостях
  • Їздити з дітьми до бабусі, відвідувати родичів
  • Зустрічатись з друзями
  • Починати займатись спортом та піти у спортзал.

"Ваші бабусі та дідусі, батьки та інші родичі старшого віку знаходяться в зоні високого ризику. Що старша людина та що більше хронічних захворювань вона має, то більш небезпечним для неї може бути SARS-CoV-2. У дітей та молодих людей легка форма коронавірусу може виглядати як застуда, а тому не варто зайвий раз використовувати карантин як привід посидіти за родинним столом", – наголошує Супрун.

А зустрічі з друзями не найкраща ідея, оскільки походи у людні місця лише збільшують ризики поширення коронавірусу.

Важливо: під час інкубаційного періоду коронавірус може не проявлятися симптоматично, проте людина може все одно передавати вірус.

Що можна і не можна робити під час карантину - фото 392381
Що можна і не можна робити під час карантину

Як корисно провести карантин:

  • Виділіть щонайменше 7-8 годин на сон, якість якого також впливає на міцність імунітету.
  • Візьміться за своє харчування. Чудова можливість перейти на повноцінне та збалансоване харчування.
  • Займіться спортом. Не забувайте робити якісь прості вправи, щоб підтримувати нормальну фізичну форму, адже вдома люди рухаються значно менше. А от зал відкладіть на період після завершення карантину.
  • Наведіть лад вдома. Ще одна гарна можливість влаштувати генеральне прибирання. Це допомагає знизити ризики зараження коронавірусом, адже приміщення потрібно регулярно дезінфікувати.
  • Провітрюйте приміщення. Регулярне відчиняйте вікна та впускайте свіже повітря. Час від часу можна вийти на прогулянку, а в магазин найкраще ходити у час, коли покупців найменше. Важливо: безпечна дистанція – 2 м від іншої людини.
  • Дивіться кіно, серіали, а також читайте книги, на які бракувало часу. До слова, можна ще й дізнаватись щось реально важливе, адже від Netflix вийшов серіал під назвою "Pandemic: How to Prevent an Outbreak". Він допоможе краще розібратись у ситуації з коронавірусом.
  • Займіться самоосвітою. Тепер у вас точно не забракне часу для вдосконалення знань чи вивчення нової інформації. Зараз платформи онлайн-курсів надають безкоштовний доступ до багатьох тем.
  • Тримайте близьких на зв'язку. Зменшення соціальних зв'язків може призвести до тривожності, апатії та навіть депресії. Тому контактуйте з рідними та друзями, телефонуйте їм та цікавтесь станом справ.
Що можна і не можна робити під час карантину - фото 392382
Що можна і не можна робити під час карантину

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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