На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
- 1307
З 20 січня мільйони українців не зможуть дивитися улюблені шоу та фільми за допомогою супутникового телебачення. Причиною цього є кодування каналів. Розповідаємо, як розблокувати супутникові канали та що робити, аби не залишитися без телевізора!
Почнімо з простого: якщо ви не користуєтесь супутниковим телебаченням – вам не потрібно хвилюватися. Продовжуйте насолоджуватися переглядом ТБ й надалі. А ми ж спробуємо допомогти тим, хто уже кілька місяців поспіль бачить повідомлення про кодування супутникових каналів.
І ще: Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
Чому кодують супутникові канали?
Отже, з 20 січня 2020 року доступ до супутникових каналів заблокують чотири найбільші медіа-холдинги України. Це відбувається тому, що для трансляції будь-якого продукту його потрібно або самостійно зробити, або придбати формат і після цього почати над ним роботу, або ж купити права на трансляцію. Але, якщо мільйони глядачів не платять за перегляд шоу і фільмів, то канал не отримує можливість знімати та купувати контент, яким ви, власне, і насолоджуєтесь.
Крім того, закодований супутниковий сигнал потрібний для боротьби з піратством. Тут ми знову повертаємось до ексклюзивних передач, які канали показують після того, як купили право на трансляцію. Якщо ж такий контент згодом потрапляє у мережу (а він однозначно потрапляє), то канали мають усі шанси отримати штрафні санкції від правовласників.
Що ж зараз дивляться українці?
Як виявилося, більшість українців, які насолоджуються супутниковим телебаченням, "ловлять" безкоштовний сигнал, який призначений для провайдерів (технічний). Причому, деякі компанії встановлюють вам супутникове телебачення завідомо знаючи, що воно – піратське. Найгіршим є той момент, що вас не попереджають, що згодом воно може не працювати абощо.
Які канали будуть недоступні?
Як ми вже зазначали вище, закодованими будуть канали чотирьох великих медіа-груп. Зокрема мова йде про:
- 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді;
- StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;
- Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;
- Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.
Якщо для вас перегляд цих каналів є важливим – потурбуйтесь про розкодування супутникового телебачення, аби незабаром не залишитися без можливості переглядати улюблені шоу, які стартують незабаром.
Як перевірити свій тюнер?
Якщо ви користувач провайдерів Viasat або Xtra TV – вам хвилюватися нічого. Натомість інші глядачі, які отримують супутникове телебачення від інших постачальників, доведеться трішки попітніти, а також викласти певну суму, аби після свят не залишитися без ТБ.
Як розкодувати канали?
Відразу ж зазначимо, що тут ви не знайдете інструкції з хитрими кодами, які допоможуть і надалі насолоджуватися супутниковим телебаченням безкоштовно. Що ж слід зробити, аби мати можливість дивитися ТБ далі?
1. Вам необхідно придбати тюнер. Він обов'язково повинен підтримувати систему кодування "VERIMATRIX". Рекомендована ціна такого пристрою – 1099 гривень. Це можна зробити у магазинах електроніки або ж на сайті Viasat.
Обов'язковий момент: тюнер має містити маркування "УТБ". Інші не підходять.
Відразу ж зазначимо, що ваш старий тюнер "перепрошити" під нове програмне забезпечення неможливо.
2. Встановіть та налаштуйте тюнер. Це можна зробити як самостійно, так і з допомогою фахівців. У тому ж Viasat тюнер разом з установкою вам обійдуться у 1499 гривень. Якщо ж ви маєте можливість зробити це самостійно – не посоромтесь скористатись послугами підтримки операторів кол-центру. Вони суттєво спростять процес, завдяки чому ви витратите менше часу на налаштування.
3. Насолоджуйтесь улюбленими шоу. Після виконання цих кількох кроків ви далі зможете переглядати ваші улюблені телешоу, фільми, серіали та програми на своєму телевізорі.
Утім, якщо ви більше не хочете користуватися супутниковим телебаченням – у нас є для вас кілька рішень. Деякі з них абсолютно безкоштовні, а деякі – з щомісячною абонентською платою.
Що дивитися замість супутникового ТБ?
1. Кабельне ТБ. Ви можете переглядати кабельне телебачення. Цілком імовірно, що ваш провайдер надає таку можливість, що дозволить зекономити, придбавши відразу цілий пакет послуг. Утім, кабельне телебачення не є безкоштовним, і за нього щомісяця потрібно буде платити абонентську плату. Її розмір залежить від кількості каналів, а також якості (HD чи не HD).
2. Цифрове ТБ (Т2). Шлях найменшого спротиву – використання цифрового телебачення. За допомогою звичайної антени можна "зловити" 32 ефірні канали та дивитися їх безкоштовно. Якщо ваш телевізор уже має вбудований Т2-модуль, то пошук каналів займе у вас кілька хвилин. Якщо ж ні – вам доведеться придбати спеціальний тюнер.
До теми: Відключення аналогового ТБ: що потрібно знати
3. Інтернет-ТБ. Ще один зручний спосіб переглядати телевізійні канали. Щоправда, як і з кабельним ТБ, інтернет-телебачення вимагає щомісячної оплати. Вартість пакетів залежить від кількості каналів, а також якості прийому сигналу (він може бути аж до 4К).
Ми ж рекомендуємо вам поквапитися, аби зовсім не залишитися без телебачення. Втім, якщо так уже й станеться, то ви матимете значно більше вільного часу, який можна провести за прочитанням хорошої та якісної літератури або ж прослуховування справжніх хітів на Радіо МАКСИМУМ!
Перевірте себе та пройдіть тест: Що із цього винайшли українці?
-
17:13New York Times назвав книжку української письменниці однією з найкращих новинок 2020 року
-
16:54Bentley зняла збірку Bentayga Speed за допомогою дрона
-
16:43Зірки Друзів відпочили разом: фото
-
16:26Флагманський HUAWEI P40 показали на якісних рендерах
-
16:11Зінченко з Владою Седан відвідали найромантичніше місце на Землі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:51Відома пишнотіла модель на останньому місяці вагітності роздяглася для фото: ефектні кадри
-
15:32У NASA показали крижану поверхню місяця Сатурна
-
15:21Учені заявили, чим корисно дивитись фільми
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
14:52Названі невідомі раніше цілющі властивості часнику
-
14:33У США пасажирський літак скинув паливо над містом: відеофакт
-
14:19Стриптизерки, які роблять селфі у гримерках: пікантні фото (18+)
-
13:55Ніколь Шерзінгер вразила гарячою фігурою у спортзалі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:22У цьому віці люди почуваються найбільш нещасними
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
12:50Найдорожча модель у світі знялася оголеною: гарячі фото
-
12:27Як побачення наосліп: відео з котом підкорює Reddit
-
12:14У мережі з'явилося відео, на якому показали салон літака Судного дня
-
11:52Духовний керівник з Уганди випадково одружився з чоловіком
-
11:35Акцент на груди: Лобода показала ідеальну фігуру на спекотних фото з пляжу
-
11:20Instagram почав впроваджувати у веб-версію приватні повідомлення
-
11:00Moby – Power Is Taken: новий кліп з протистоянням владі
-
10:48У Великобританії з'явиться дорога з нульовим рівнем викидів
-
15:00Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня
-
13:15Samsung показала нову упаковку для телевізорів, з якої можна зробити стильні меблі
-
10:28Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом
-
07:19Погода в Україні 15 січня: точний прогноз на сьогодні
- 14 січня
-
20:50Як виглядає ринок на Закарпатті, крізь який проходить поїзд: фото
-
19:00Чоловік 20 років щодня робив селфі: дивіться, як він змінився за цей час
-
16:50Які смартфони найчастіше підробляли в 2019-му: список ТОП 10
-
13:45Піца з ківі розділила мережу на два табори: на чиїй стороні ви?
-
10:15Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
-
08:28Як ТРЦ Ocean Plaza в Києві залило окропом: приголомшливі фото і відео
-
07:15Погода в Україні на Василя: прогноз на 14 січня
- 13 січня
-
21:31Samsung представив незвичайного робота-помічника
-
19:05Свято Маланки: вражаючі фото традиційного карнавалу на Буковині
-
18:00Щедрик, щедрик, щедрівочка: текст і сучасні версії пісні від зірок
-
16:21Меню на Старий Новий рік 2020: рецепти страв, які варто приготувати
-
14:00ТЕСТ: Наскільки добре ти знаєш популярні українські хіти?
-
12:14Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020
-
07:26Погода в Україні 13 січня: точний прогноз по містах
- 12 січня
-
21:25Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні за 2019 рік
-
19:45Дівчина тижня: порнозірка Райлі Рід, яка відправить тобі голе фото за однієї умови (18+)
-
17:25Що носить найстильніший чоловік десятиліття: 15 модних образів Роджера Федерера
-
14:50Фінансовий гороскоп на цей тиждень 13 – 19 січня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:25Як швидко схуднути після свят: поради дієтологів
-
08:19Погода в Україні 12 січня: у яких областях буде найхолодніше
- 11 січня
-
21:24Після сексу: оголена Настя Каменських розбурхала мережу інтимним фото