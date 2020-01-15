Кодування супутникових каналів: як дивитись телебачення після 20 січня

З 20 січня мільйони українців не зможуть дивитися улюблені шоу та фільми за допомогою супутникового телебачення. Причиною цього є кодування каналів. Розповідаємо, як розблокувати супутникові канали та що робити, аби не залишитися без телевізора!

Почнімо з простого: якщо ви не користуєтесь супутниковим телебаченням – вам не потрібно хвилюватися. Продовжуйте насолоджуватися переглядом ТБ й надалі. А ми ж спробуємо допомогти тим, хто уже кілька місяців поспіль бачить повідомлення про кодування супутникових каналів.

І ще: Гнучкий ноутбук й авто від Sony: найкрутіші гаджети, представлені на CES 2020

Чому кодують супутникові канали?

Отже, з 20 січня 2020 року доступ до супутникових каналів заблокують чотири найбільші медіа-холдинги України. Це відбувається тому, що для трансляції будь-якого продукту його потрібно або самостійно зробити, або придбати формат і після цього почати над ним роботу, або ж купити права на трансляцію. Але, якщо мільйони глядачів не платять за перегляд шоу і фільмів, то канал не отримує можливість знімати та купувати контент, яким ви, власне, і насолоджуєтесь.

Канали кодують для боротьби з піратством

Крім того, закодований супутниковий сигнал потрібний для боротьби з піратством. Тут ми знову повертаємось до ексклюзивних передач, які канали показують після того, як купили право на трансляцію. Якщо ж такий контент згодом потрапляє у мережу (а він однозначно потрапляє), то канали мають усі шанси отримати штрафні санкції від правовласників.

Що ж зараз дивляться українці?

Як виявилося, більшість українців, які насолоджуються супутниковим телебаченням, "ловлять" безкоштовний сигнал, який призначений для провайдерів (технічний). Причому, деякі компанії встановлюють вам супутникове телебачення завідомо знаючи, що воно – піратське. Найгіршим є той момент, що вас не попереджають, що згодом воно може не працювати абощо.

Які канали будуть недоступні?

Як ми вже зазначали вище, закодованими будуть канали чотирьох великих медіа-груп. Зокрема мова йде про:

1+1 media : 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді;

: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді; StarLightMedia : СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;

: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце; Inter Media Group : Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;

: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм; Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.

Якщо для вас перегляд цих каналів є важливим – потурбуйтесь про розкодування супутникового телебачення, аби незабаром не залишитися без можливості переглядати улюблені шоу, які стартують незабаром.

Як перевірити свій тюнер?

Якщо ви користувач провайдерів Viasat або Xtra TV – вам хвилюватися нічого. Натомість інші глядачі, які отримують супутникове телебачення від інших постачальників, доведеться трішки попітніти, а також викласти певну суму, аби після свят не залишитися без ТБ.

Як розкодувати канали?

Відразу ж зазначимо, що тут ви не знайдете інструкції з хитрими кодами, які допоможуть і надалі насолоджуватися супутниковим телебаченням безкоштовно. Що ж слід зробити, аби мати можливість дивитися ТБ далі?

1. Вам необхідно придбати тюнер. Він обов'язково повинен підтримувати систему кодування "VERIMATRIX". Рекомендована ціна такого пристрою – 1099 гривень. Це можна зробити у магазинах електроніки або ж на сайті Viasat.

Обов'язковий момент: тюнер має містити маркування "УТБ". Інші не підходять.

Відразу ж зазначимо, що ваш старий тюнер "перепрошити" під нове програмне забезпечення неможливо.

Тюнер можна придбати у провайдера Viasat

2. Встановіть та налаштуйте тюнер. Це можна зробити як самостійно, так і з допомогою фахівців. У тому ж Viasat тюнер разом з установкою вам обійдуться у 1499 гривень. Якщо ж ви маєте можливість зробити це самостійно – не посоромтесь скористатись послугами підтримки операторів кол-центру. Вони суттєво спростять процес, завдяки чому ви витратите менше часу на налаштування.

3. Насолоджуйтесь улюбленими шоу. Після виконання цих кількох кроків ви далі зможете переглядати ваші улюблені телешоу, фільми, серіали та програми на своєму телевізорі.

Утім, якщо ви більше не хочете користуватися супутниковим телебаченням – у нас є для вас кілька рішень. Деякі з них абсолютно безкоштовні, а деякі – з щомісячною абонентською платою.

Що дивитися замість супутникового ТБ?

1. Кабельне ТБ. Ви можете переглядати кабельне телебачення. Цілком імовірно, що ваш провайдер надає таку можливість, що дозволить зекономити, придбавши відразу цілий пакет послуг. Утім, кабельне телебачення не є безкоштовним, і за нього щомісяця потрібно буде платити абонентську плату. Її розмір залежить від кількості каналів, а також якості (HD чи не HD).

2. Цифрове ТБ (Т2). Шлях найменшого спротиву – використання цифрового телебачення. За допомогою звичайної антени можна "зловити" 32 ефірні канали та дивитися їх безкоштовно. Якщо ваш телевізор уже має вбудований Т2-модуль, то пошук каналів займе у вас кілька хвилин. Якщо ж ні – вам доведеться придбати спеціальний тюнер.

Безкоштовно можна дивитися цифрове ефірне ТБ

До теми: Відключення аналогового ТБ: що потрібно знати

3. Інтернет-ТБ. Ще один зручний спосіб переглядати телевізійні канали. Щоправда, як і з кабельним ТБ, інтернет-телебачення вимагає щомісячної оплати. Вартість пакетів залежить від кількості каналів, а також якості прийому сигналу (він може бути аж до 4К).

Ми ж рекомендуємо вам поквапитися, аби зовсім не залишитися без телебачення. Втім, якщо так уже й станеться, то ви матимете значно більше вільного часу, який можна провести за прочитанням хорошої та якісної літератури або ж прослуховування справжніх хітів на Радіо МАКСИМУМ!

Перевірте себе та пройдіть тест: Що із цього винайшли українці?