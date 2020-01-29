На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
- 16
З 29 січня на супутнику заблокували 23 розважальні канали. Однак у відкритому доступі й надалі залишаться інформаційні та регіональні канали, які можна дивитись без перешкод. До вашої уваги їх повний перелік!
Закодовані канали належать чотирьом медіагрупам – StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп". Відтепер розважальні канали, на кшталт "1+1", СТБ, Україна, Інтер тощо, можна дивитись на супутнику лише за умови встановлення спеціального тюнера від офіційних провайдерів – Viasat або XTRA TV.
Тут більше: Ціна й інструкція, як розкодувати супутникові канали
У відкритому та безкоштовному доступі на супутнику залишаться інформаційні та регіональні канали. Таких телеканалів є близько 100! На додачу, деякий час продовжуватиме мовлення УНІАН ТБ.
Супутник Astra 4A:
- 1+1 International
- Інтер+
- Аверс (Луцьк)
- Новий Християнський
- News One
- Еспресо
- Центральний канал (Полтава)
- Глас
- Караван
- Громадське ТБ
- ZIK
- Перший Незалежний
- Рада
- Наталі
- Трофей
- Терра
- Наука
- Фауна
- ТРК Київ
- Сварожичі
- 5 канал (Зеонбуд)
- UA: Культура (Зеонбуд)
- Рада (Зеонбуд)
- Україна 24 (Зеонбуд)
- ZIK HD
- Mist TV (ZIK Львів)
- 5 канал HD
- News One HD
- 4 канал
- Сварожичі
- Перший Незалежний
- ТВ 5 (Запоріжжя)
- ATR HD
- Oboz TV
- Україна 24
- Донбас
- 34 канал (Дніпро)
- Рабінович ТБ
- Надія ТБ
- Сонце
- 5 канал
- Київська Русь
- Вінтаж ТБ
- Прямий
- UkrLive
- Канал 112
- Максі НАШ
Супутник Amos 3/7:
- 4 канал
- Перший діловий
- UA: Закарпаття
- Канал 112
- Прямий HD
- NewsOne
- UA: Культура
- UA: Донбас
- Канал 112 HD
- Новини 24
- Еко ТБ
- Прямий
- UA: Перший
- UA: Крим
- Перший Західний
- Возрождение ТВ
- Boutique TV
- ЧП Інфо
- ТРК Чорноморська
- Малятко
- Телевсесвіт
- Галичина
- Правдатут
- 8 канал
- Genuine TV
- 12 канал (Луцьк)
- Oboz TV
- ATR HD
- ATR SD
- Lale SD
Супутник Hot Bird 13B/13C/13E:
- UATV
- Канал 112
- Україна 24
Читайте також: Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
16:53У США козел і собака поборються за звання почесного мера
-
16:43Крутіша за Кадашян: Beyonce вразила гарячим образом без білизни
-
16:26TikTok випередив Instagram: найпопулярніші додатки, які завантажували за останні роки
-
16:14Учені назвали приємний аромат, який покращує пам'ять
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
15:33Працівник авіакомпанії "зіграв у боулінг" валізою пасажира: курйозне відео
-
15:16Локі повертається: Том Хіддлстон показав відео зі зйомок серіалу
-
14:55Сексуальний ангел Victoria's Secret: модель розбурхала фото в бікіні
-
14:32Які текстові смайли найчастіше використовують у всьому світі: цікава статистика
-
14:15Письменник злякався посинілих ніг і став зіркою Twitter
-
13:44Форсаж 9: трейлер і дата виходу нового фільму
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:18Чому не варто возити кота у машині: епічне відео
-
12:48Не для сніданку: ці продукти допомагають швидко заснути
-
12:20KOZAK SYSTEM – Повінь: дивіться новий крутий кліп
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
11:57Скандальна модель роздяглася на фініші гірськолижної траси, вшанувавши пам'ять Браянта
-
11:23Оля Полякова похизувалася спокусливою фігурою у надтонких бікіні: пікантні фото
-
10:50З'явився додаток DoubleTake для iPhone, що дозволяє знімати відео на дві камери одночасно
-
10:224 найкращі продукти для відновлення після тренування
-
09:49У Instagram знайшли двійника легендарної кішки Grumpy Cat: кумедні фото
-
09:21Кейт Міддлтон осоромилася через коротку спідницю: кумедні фото
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду
-
12:22Порно-Оскар 2020: визначені найгарячіші актриси фільмів для дорослих (18+)
-
10:58Ця проста фраза покращить будь-які стосунки
-
07:17Погода в Україні 28 січня: у яких областях пройдуть дощі
- 27 січня
-
20:445 невинних фраз, які вбивають ваші стосунки
-
18:40Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
-
16:21Самостійна подорож до Італії: як все організувати
-
14:01GetContact: чим небезпечний додаток, який отримує доступ до ваших контактів
-
12:00Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
-
09:36Біллі Айліш розгромила Греммі 2020: визначено найкращі пісні та співаків року
-
07:16Погода в Україні 27 січня: нова порція потепління
- 26 січня
-
23:13Голос країни 10 сезон 2 випуск: ревнощі Потапа і брудна гра Дана Балана
-
20:14Ознаки кармічних стосунків між чоловіком і жінкою
-
17:25Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
-
14:50Гороскоп на цей тиждень 27 січня – 2 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
12:51Найкрутіша нова музика січня: ТОП 13 популярних пісень
-
08:33Чому кава не бадьорить: пояснення медиків
- 25 січня
-
21:23Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах