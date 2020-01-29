Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення

Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік

  • 16
Кодування супутника в Україні - фото 1
Кодування супутника в Україні / detector.media

З 29 січня на супутнику заблокували 23 розважальні канали. Однак у відкритому доступі й надалі залишаться інформаційні та регіональні канали, які можна дивитись без перешкод. До вашої уваги їх повний перелік!

Закодовані канали належать чотирьом медіагрупам – StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп". Відтепер розважальні канали, на кшталт "1+1", СТБ, Україна, Інтер тощо, можна дивитись на супутнику лише за умови встановлення спеціального тюнера від офіційних провайдерів – Viasat або XTRA TV.

Тут більше: Ціна й інструкція, як розкодувати супутникові канали

У відкритому та безкоштовному доступі на супутнику залишаться інформаційні та регіональні канали. Таких телеканалів є близько 100! На додачу, деякий час продовжуватиме мовлення УНІАН ТБ.

Супутник Astra 4A:

  • 1+1 International
  • Інтер+
  • Аверс (Луцьк)
  • Новий Християнський
  • News One
  • Еспресо
  • Центральний канал (Полтава)
  • Глас
  • Караван
  • Громадське ТБ
  • ZIK
  • Перший Незалежний
  • Рада
  • Наталі
  • Трофей
  • Терра
  • Наука
  • Фауна
  • ТРК Київ
  • Сварожичі
  • 5 канал (Зеонбуд)
  • UA: Культура (Зеонбуд)
  • Рада (Зеонбуд)
  • Україна 24 (Зеонбуд)
  • ZIK HD
  • Mist TV (ZIK Львів)
  • 5 канал HD
  • News One HD
  • 4 канал
  • Сварожичі
  • Перший Незалежний
  • ТВ 5 (Запоріжжя)
  • ATR HD
  • Oboz TV
  • Україна 24
  • Донбас
  • 34 канал (Дніпро)
  • Рабінович ТБ
  • Надія ТБ
  • Сонце
  • 5 канал
  • Київська Русь
  • Вінтаж ТБ
  • Прямий
  • UkrLive
  • Канал 112
  • Максі НАШ

Супутник Amos 3/7:

  • 4 канал
  • Перший діловий
  • UA: Закарпаття
  • Канал 112
  • Прямий HD
  • NewsOne
  • UA: Культура
  • UA: Донбас
  • Канал 112 HD
  • Новини 24
  • Еко ТБ
  • Прямий
  • UA: Перший
  • UA: Крим
  • Перший Західний
  • Возрождение ТВ
  • Boutique TV
  • ЧП Інфо
  • ТРК Чорноморська
  • Малятко
  • Телевсесвіт
  • Галичина
  • Правдатут
  • 8 канал
  • Genuine TV
  • 12 канал (Луцьк)
  • Oboz TV
  • ATR HD
  • ATR SD
  • Lale SD

Супутник Hot Bird 13B/13C/13E:

  • UATV
  • Канал 112
  • Україна 24

Читайте також: Як підключити інтернет-телебачення: огляд тарифних планів

Джерело: mediasat
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай концерт легендарного Кузьми Скрябіна на Радіо МАКСИМУМ
  • 27 cічня, 12:00
  • 661
Дівчина тижня: хтива модель Аю Саша, яка обожнює зніматися НЮ (18+)
  • 26 cічня, 17:25
  • 1657
Це нікому не подобається: українську ведучу розкритикували через целюліт на ногах
  • 25 cічня, 21:23
  • 1622
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство