Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік

З 29 січня на супутнику заблокували 23 розважальні канали. Однак у відкритому доступі й надалі залишаться інформаційні та регіональні канали, які можна дивитись без перешкод. До вашої уваги їх повний перелік!

Закодовані канали належать чотирьом медіагрупам – StarLightMedia, "1+1 медіа", "Медіа Група Україна" та "Інтер медіа груп". Відтепер розважальні канали, на кшталт "1+1", СТБ, Україна, Інтер тощо, можна дивитись на супутнику лише за умови встановлення спеціального тюнера від офіційних провайдерів – Viasat або XTRA TV.

Тут більше: Ціна й інструкція, як розкодувати супутникові канали

У відкритому та безкоштовному доступі на супутнику залишаться інформаційні та регіональні канали. Таких телеканалів є близько 100! На додачу, деякий час продовжуватиме мовлення УНІАН ТБ.

Супутник Astra 4A:

1+1 International

Інтер+

Аверс (Луцьк)

Новий Християнський

News One

Еспресо

Центральний канал (Полтава)

Глас

Караван

Громадське ТБ

ZIK

Перший Незалежний

Рада

Наталі

Трофей

Терра

Наука

Фауна

ТРК Київ

Сварожичі

5 канал (Зеонбуд)

UA: Культура (Зеонбуд)

Рада (Зеонбуд)

Україна 24 (Зеонбуд)

ZIK HD

Mist TV (ZIK Львів)

5 канал HD

News One HD

4 канал

Сварожичі

Перший Незалежний

ТВ 5 (Запоріжжя)

ATR HD

Oboz TV

Україна 24

Донбас

34 канал (Дніпро)

Рабінович ТБ

Надія ТБ

Сонце

5 канал

Київська Русь

Вінтаж ТБ

Прямий

UkrLive

Канал 112

Максі НАШ

Супутник Amos 3/7:

4 канал

Перший діловий

UA: Закарпаття

Канал 112

Прямий HD

NewsOne

UA: Культура

UA: Донбас

Канал 112 HD

Новини 24

Еко ТБ

Прямий

UA: Перший

UA: Крим

Перший Західний

Возрождение ТВ

Boutique TV

ЧП Інфо

ТРК Чорноморська

Малятко

Телевсесвіт

Галичина

Правдатут

8 канал

Genuine TV

12 канал (Луцьк)

Oboz TV

ATR HD

ATR SD

Lale SD

Супутник Hot Bird 13B/13C/13E:

UATV

Канал 112

Україна 24

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