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Як розкодувати супутникові канали: ціна й інструкція для телеглядачів
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28 січня в Україні стартує кодування супутникового телебачення. Щоб й надалі дивитись популярні канали, їх треба розблокувати. Підготували для вас покрокову інструкцію, як це зробити та скільки це буде коштувати.
Якщо ви вже кілька тижнів "насолоджуйтесь" повідомлення про кодування супутникових каналів на екрані своїх телевізорів, то час "Х" настав. З 28 січня в Україні чотири найбільші українські медіа-холдинги закодують супутниковий сигнал своїх розважальних каналів. У підсумку, за перегляд більшості каналів доведеться платити. Але все по черзі.
Тут більше: Для чого потрібне кодування супутникових каналів
Як супутникові канали закодують в Україні
Для глядачів супутникового телебачення кодування означає, що вони більше не матимуть безкоштовного доступу на супутнику до контенту 23 каналів, зокрема:
- 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНІАН, Бігуді;
- StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новий канал, М1, М2, Оце;
- Inter Media Group: Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель, Zoom, Enter-фільм;
- Медіа група Україна: ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ.
Якщо ви й далі хочете їх дивитися, то мусите або підписатися на одного із супутникових платних провайдерів (Viasat або Xtra TV), або обрати інший спосіб телеперегляду (безкоштовне ефірне телебачення, підписка на платне кабельне ТБ, IPTV або OTT).
При цьому понад 90 телеканалів – інформаційних (UA: Перший, 24 канал, 5 канал, 112 тощо); нішевих; регіональних, що мовлять через сателіт; – залишаться доступними.
Як розкодувати супутникове телебачення
Якщо ви не є абонентом супутникового телебачення, кодування не вплине на вас, тож ви можете насолоджуватись переглядом каналів через обраний вами раніше тип мовлення. Якщо ви хочете надалі дивитись супутникове ТБ, вам необхідно трохи попітніти, та ще й викласти певну суму.
Крок 1
Придбайте тюнер супутникового телебачення, який підтримує систему кодування "VERIMATRIX". Рекомендована роздрібна ціна тюнера становить 1099 гривень. Ви також можете взяти тюнер в оренду в офіційних операторів супутникового телебачення (Viasat або XtraTV).
Купити тюнер можна в роздрібних мережах електроніки, через сайт Viasat, за номером 0 800 500 460, на сайті XtraTV або ж у майстрів з підключення.
Зверніть увагу, що тюнер повинен обов'язково містити маркування "УТБ".
Крок 2
Встановіть та налаштуйте тюнер. Якщо вам не вдається зробити це самостійно, ви можете у телефонному режимі скористатись підтримкою оператора колл-центру провайдера супутникового телебачення. За бажанням, у вас також є змога викликати майстра для налаштування обладнання: для цього необхідно зателефонували до колл-центру та подати відповідну заявку. Наприклад, у Viasat тюнер разом з установкою обійдуться у 1499 гривень.
Універсальним є модель тюнера Strong SRT 7600, і ось інструкція для його налаштування.
Відео, як самостійно встановити тюнер для розкодування каналів:
Крок 3
Переглядайте улюблені канали – для абонентів супутника будуть доступні до 1000 різноманітних каналів, HD-версії з якіснішою картинкою, цілодобова служба підтримки та додаткові можливості (catch up – перегляд телепередачі після її виходу). Однак, за все треба платити.
Мінімальна акційна вартість телевізійних пакетів – 55-69 гривень, а максимальна – 149-299 гривень на місяць.
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