Як продовжити життя мінімум на 10 років

Виключіть деякі основні фактори ризику для здоров'я і збільште тривалості свого життя на 10 років! Рекомендації лікарів принесуть користь людям будь-якого віку, але особливо молодим.

Фахівці протягом 20 років стежили за станом здоров'я понад 100 тисяч людей та аналізували, через що у деяких з'являються серцево-судинні захворювання, діабет або рак, пише medicalnewstoday.

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У результаті фахівці виділили п'ять основних факторів ризику: куріння, шкідливе харчування, низька фізична активність, ожиріння та вживання алкоголю (навіть у помірній кількості – 175 мл вина для жінок та 350 мл для чоловіків).

Вчені також моделювали, що станеться, якщо замість типового західного раціону людина почне дотримуватись харчування з великою кількістю овочів, фруктів, бобових, цілозернових продуктів, горіхів, а також знизить кількість червоного та переробленого м'яса.

Як продовжити життя мінімум на 10 років

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