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Яка одна важлива звичка допоможе позбутись зайвих кілограмів
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Кінець зими надихає нарешті розпрощатись з лінню та нарешті взятись за свою форму після свят. Але чимало людей забуває про цю корисну звичку, яка допомагає схуднути.
Отримання ідеальної фігури передбачає цілий комплекс заходів, серед яких фізична активність, правильний режим та повноцінний раціон. Саме до останнього входить і ця дуже важлива ранкова звичка, яка дозволить швидше позбутись зайвих кілограмів, пише eatthis.
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"Корисна звичка для тих, хто хоче схуднути... просто снідати, – наголошує дієтолог Кім Роуз, – бо чимало моїх клієнтів пропускають сніданок та їдять мізерний обід, думаючи, що вони "погані", а це лише ускладнює схуднення. Вже до полудня вони зголодніють і будуть їсти все, що бачать, і так продовжиться до вечора".
Зате збалансований щоденний сніданок дозволяє досягнути реального успіху у процесі покращення форми. Для початку, це дає енергію на весь день після нічного голодування.
Що їсти на сніданок?
Важливо розуміти, що саме збалансований сніданок з білками, жирами та вуглеводами, є корисним. Тому Роуз запропонувала свій улюблений швидкий та простий рецепт ранкової трапези з усіма цими мікроелементами, і це тост з авокадо та яйцем.
"Ви отримуєте білок з яйця, корисний жир з авокадо, а з цільнозернових тостів ще й вуглеводи та клітковину. Це швидко та ситно", – зазначає дієтолог.
Але що робити, якщо нема часу готувати?
Всі ми зайняті люди, особливо вранці. Тому буває складно взяти за звичку смачно снідати, якщо встигаєш лише вибігти на роботу з якимось магазинним смаколиком, приміром, кексом чи булочкою.
"Вранці ми маємо багато легкодоступних вуглеводів з низьким вмістом клітковини та з високим вмістом цукру, тому я раджу закон додавання. Запитуйте, "що я можу додати до цієї булочки, щоб зробити її більш забалансованою?". Можливо, трохи арахісової пасти, фруктів чи яєць", – пояснює Роуз.
Більшість людей, які дотримуються дієт, звикли працювати за законом віднімання, але краще скористатись додаванням. Підготуйте собі продукти на кілька днів, які можна буде швидко взяти з собою та міксувати. Це можуть бути ті ж зварені яйця, курятина, овочі, фрукти, салати та крупи.
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