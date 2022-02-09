5 вагомих причин працювати стоячи бодай 1 годину на день

Ви не курите і практично не вживаєте алкоголь, а тому впевнені, що вашому здоров'ю нічого не загрожує? На жаль, змушені вас розчарувати: якщо у вас офісна робота, швидше за все, ваше здоров'я приблизно у такій самій небезпеці, як і ситуації, коли ви курите по 10 – 20 сигарет на день.

Сидячий спосіб життя експерти вже охрестили новим тихим убивцею, чи не небезпечнішим, ніж "традиційні" шкідливі звички. Що робити, якщо у вас сидяча робота? Порадами поділилося видання Men's Health.

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Чим небезпечний сидячий спосіб життя

Якщо щодня ви проводите у сидячому положенні щонайменше чотири години поспіль, найімовірніше, ваше здоров'я у небезпеці. Шкоду від сидячого способу життя наш організм відчуває уже через тиждень після різкого скорочення активності.

Причому страждає не тільки фізичне здоров'я: як показали результати дослідження, проведеного фахівцями Каліфорнійського університету, у людей, які віддають перевагу малорухливому способу життя, згодом витончується скронева кора мозку. Причому зміни стосуються області, що відповідають за когнітивні здібності, а також формування довготривалої пам'яті. Причому при поверненні до активного способу життя стан мозку не відновлювався.

Утім, фізичне здоров'я також у великій небезпеці. Ось захворювання, ризик яких різко зростає у тих, хто веде малорухливий спосіб життя протягом двох тижнів.

Діабет

Дослідження, опубліковане в журналі Diabetologia, показало: що менше часу ми проводимо у сидячому положенні, тим нижчий наш ризик захворіти на діабет. На думку авторів дослідження, це навіть ефективніша стратегія, ніж регулярні фізичні навантаження: чим більше часу ми проводимо у сидячому положенні, тим вищий рівень цукру в крові та холестерин.

Хвороби серця та судин

Дослідження, проведене австралійськими фахівцями, в якому взяли участь понад 63 000 дорослих віком від 45 до 65 років, показало: ті, хто сидів по чотири години або менше щодня, у результаті вдвічі рідше захворювали на гіпертонію, хвороби серця або судин. До таких результатів дійшли й автори британського дослідження, які вивчали дані про стан здоров'я 800 тисяч людей.

Рак

Якщо щодня ви проводите у сидячому положенні 6 годин і більше, ваші шанси померти від раку товстої кишки зростають на 36%. До такого висновку дійшли дослідники з Американського товариства раку. Вчені поки не знайшли причини такої залежності, але вважають, що тривале сидіння призводить до погіршення контролю рівня глюкози й інсуліну, що може сприяти зростанню пухлини.

Ожиріння серця

Регулярні фізичні вправи допомагають спалювати жир, що накопичується навколо внутрішніх органів, але серця це не стосується. Такого висновку дійшли дослідники з Каліфорнійського університету. Тому найефективніший спосіб захистити своє серце від ожиріння – якнайменше сидіти.

Хвороби нирок

У жінок, які сиділи менш як три години на день, ризик розвитку хвороби нирок на 30% нижчий, ніж у тих, хто проводить у сидячому положенні понад вісім годин на день. Для чоловіків цей показник становить 15% – погодьтеся, теж чимало.

Стояти чи ходити?

Найефективніший спосіб зменшити шкоду, яку завдає нам сидяча робота – це влаштовувати регулярні перерви для прогулянки чи розминки. Так, три піші прогулянки довжиною 15 хвилин щодня (причому бажано гуляти відразу після їжі) зводять ризик діабету до мінімуму. П'ятихвилинні розтяжки щогодини – захищають хребет, м'язи та суглоби. А невелика гімнастика кожні 40 хвилин допомагає розігнати кров, зменшити ризик запальних процесів і навіть деяких форм раку.

Але якщо з якихось причин немає можливості робити регулярні перерви, можна прийняти радикальне рішення і замінити сидячу роботу стоячою. Причому нема потреби стояти протягом усього робочого дня: якщо працювати у такому положенні лише годину на день, стан здоров'я вже покращиться.

Що станеться зі здоров'ям, якщо віддати перевагу роботі стоячи?

Поліпшиться постава

Якщо поверхня для роботи підібрана оптимально, то стоячи за нею, нам простіше зберігати правильне положення хребта, не напружуючи плечовий, грудний і шийний відділ хребта.

Пройде біль у попереку

Коли ми сидимо, навантаження на поперек у кілька разів вище, ніж коли ми стоїмо. А якщо ми змушені проводити у сидячому положенні по шість-вісім годин... Не дивно, що хворий поперек – "професійна" хвороба офісних співробітників.

Поліпшиться зір

Або щонайменше зафіксується: стоячи нам простіше контролювати безпечну дистанцію до монітора. А ще – не перенапружуються шийні м'язи та не порушується кровообіг, який живить навіть органи зору.

Зменшиться ризик раку кишечника

Сидячий спосіб життя – одна з головних причин застою крові, який, своєю чергою, призводить до порушень кишківника і може спровокувати розвиток раку.

Нормалізується тиск

Коли ми приймаємо вертикальне положення, кров циркулює вільніше, судини не перетискаються й артеріальний тиск трохи стабілізується.

Спробуйте і ви іноді працювати стоячи. Це однозначно корисно вплине не лише на ваше здоров'я, а й самопочуття. Ба більше, можете робити кілька кроків під час цього, що дозволяє підвищувати вашу креативність.

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