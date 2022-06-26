Як прибрати шум у вухах: кілька дієвих трюків

За статистикою, кожен десятий житель Землі чує шум у вухах. Відтак це доволі поширена проблема і варто знати, як з нею боротися.

Шум у вухах, серед іншого, не дає зосередитися на роботі, відпочити тощо. У Telegram-каналі "Лікар у кишені" розповіли про методи, які дозволяють зменшити рівень шуму або ж і зовсім його усунути.

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Як усунути шум у вухах

Шум у вухах дуже часто викликає нервовий стан, тому спробуйте заспокоїтися. Прийміть заспокійливе, якщо потрібно.

Якщо постійний шум заважає вам працювати або зосередитися на іншому завданні, можете скористатися такою хитрістю: увімкніть на фоні плейлист, де музика супроводжується легким шумом і тріском. Такий трюк допоможе замаскувати шум і спокійно зайнятися далі своєю роботою.

Намагайтеся менше пити кави, алкоголю, припиніть приймати аспірин і курити.

Робіть вправи, які покращують кровообігу мозку. Стійте у позі "берізка", стійте на голові. Можна робити також вправи, які поліпшать кровообігу слухових органів. Наприклад, ковтайте слину таким чином, щоб у вухах було чути якийсь "хрускіт". Спробуйте розкрити рот широко і часто, різко закривати очі.

Щодня, особливо вранці, робіть масаж. Намагайтеся робити його лежачи.

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