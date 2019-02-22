Як правильно збирати рюкзак в похід: лайфхаки

Подорожувати – чудово, але незручний багаж може зіпсувати враження. Ми підготували для вас дієві поради, які допоможуть впоратися з туристичним рюкзаком без особливих витрат сил і часу.

Досвідчені туристи знають як уникнути непотрібних речей в походах, як правильно вмістити все найнеобхідніше в рюкзак і не надірвати спину. Зазвичай така майстерність приходить із досвідом, а досвід набувається методом проб та помилок.

Читайте також: Рейтинг найкращих міст Європи для бюджетного туриста: Київ – перший

Спочатку вам потрібно визначитися з такими нюансами:

На скільки днів ви відправляєтеся в похід? Від цього залежить запас їжі та шкарпеток. Так-так, в поході у вас завжди повинно бути вдосталь шкарпеток– з розрахунку 2-3 пари шкарпеток у день.

Який у вас маршрут? Він обов'язково повинен бути прокладений заздалегідь. Зверніть увагу на джерела води на вашому шляху – наскільки часто ви зможете поповнювати водний запас. Також врахуйте складність маршруту – вам може знадобитися додаткове спорядження.

Яка пора року і яка погода? Влітку дуже важливо мати з собою засоби від комарів, від сонячних опіків, головний убір і достатню кількість води. Взимку подбайте про термобілизну, зручне взуття і снігоходи на ноги. У дощову погоду краще не йти в похід без дощовика.

Скільки людей в групі? Якщо ви йдете не одні в похід, то буде зручніше розподілити деякі речі між усіма туристами. Наприклад, якщо намет на кілька людей, то не потрібно кожному нести свій індивідуальний. Також буде важко і незручно кожному нести особисту сокиру та пилу.

Попередня порада не поширюється на такі речі: спальник, аптечка, вода, ліхтарик, посуд. Це базовий індивідуальний набір, який повинен бути завжди з вами.

Туристичний рюкзак потрібно пакувати заздалегідь

Що ж стосується безпосередньо збору туристичного рюкзака, то потрібно розподілити речі на відповідні категорії:

Об'ємне : спальник, пухові та запасні теплі речі.

: спальник, пухові та запасні теплі речі. Найважче : намет, пила, сокира, інструменти, важке спорядження, важкі продукти (консерви), казанок.

: намет, пила, сокира, інструменти, важке спорядження, важкі продукти (консерви), казанок. Помірно важке : взуття, запасний одяг, спеціальне спорядження, продукти, спорядження для багаття.

: взуття, запасний одяг, спеціальне спорядження, продукти, спорядження для багаття. Легке і крихке : аптечка, засоби гігієни, посуд (горнятко, ложка, миска, ніж).

: аптечка, засоби гігієни, посуд (горнятко, ложка, миска, ніж). Потрібне в дорозі: ліхтарик, фляга з водою, засоби від комарів, дощовик, похідний ніж.

Далі умовно розподіляємо портфель на три яруси. У нижній ярус кладемо об'ємне. Внаслідок тяжкості зверху речі спресують та будуть займати менше місця. Середній ярус поділяємо навпіл. В ту сторону, яка ближче до спини, кладемо найважче і намагаємося вмістити максимально компактно по вертикалі. В протилежну сторону – помірно важкі речі. Шляхом такого розподілу вантажу, в поході ваш центр тяжіння не буде зміщуватися і вам буде комфортно йти. У верхній ярус кладемо легке і крихке. Таким чином ви максимально збалансуєте тяжкість рюкзака. Що ж стосується речей з категорії "потрібне в дорозі", то їх можна розподілити у зовнішні кишені або упакувати окремо в настегнову сумку.

Тепер ви знаєте, як зібрати туристичний рюкзак в теорії. Далі потрібно застосувати поради на практиці. Бажаємо цікавих походів та легких рюкзаків!

Читайте також: Названо найзручніше місце в літаку